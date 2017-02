El PSOE y el PP tumban la propuesta del referéndum entre los taxistas sobre el turno rotatorio en el aeropuerto

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha rechazado por el voto contrario del PSOE y el PP, la celebración directa de una consulta entre los taxistas de la ciudad, sobre la implantación o no de un turno rotatorio en las paradas del aeropuerto y de la estación de trenes de Santa Justa. PSOE y PP, no obstante, han aclarado que no se oponen a dicha consulta, pero han avisado de que primero debe ser tratada en el seno del Instituto Municipal del Taxi.

Se trataba de una moción de Ciudadanos relacionada con la intensa controversia que rodea al sector hispalense del taxi. Y es que después de que la empresa de alquiler de coches con conductor Cabify desembarcase en Sevilla el pasado mes de septiembre, los taxistas denuncian supuestas situaciones de "intrusismo" por parte de los conductores de esta empresa con licencia para vehículos de transporte concertado (VTC). Los conductores de Cabify, de su lado, denuncian sucesivos y repetidos casos de violencia o acoso en su contra, a cuenta de su actividad.

Todo ello, en un escenario en el que el sector hispalense del taxi está marcado por no pocas voces y alusiones a presuntos cobros abusivos, supuestas situaciones de violencia y el monopolio que un grupo de taxistas habría impuesto para hacerse con el control de la parada del aeropuerto de San Pablo, sujeta a una tarifa única con un precio de 22,2 o 24,75 euros.

Frente a estas problemáticas, el Ayuntamiento anunciaba que antes de que acabe febrero, serán aproximadamente 20 los agentes de la Policía Local destinados a su Servicio Especial de Transporte e Intrusismo (SETI) o asignados a las paradas de taxi del aeropuerto de San Pablo y la estación de trenes de Santa Justa, para "combatir el intrusismo, las conductas irregulares o los cobros abusivos". "Van a trabajar en uno y otro sentido", manifestaba recientemente el concejal de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera.

La moción de Ciudadanos, en ese sentido, contenía un primer punto destinado a apoyar "al conjunto de profesionales" del sector del taxi, así como un segundo punto para "garantizar que el trabajo del taxi, incluido el que presta servicio en el aeropuerto, esté abierto a todos los profesionales, en apoyo a los profesionales que tienen el derecho legítimo a realizar su trabajo libremente y sin coacciones". Para ello, este mismo segundo punto contemplaba "la celebración de una consulta entre todos los profesionales del taxi, para que libremente decidan sobre la implantación de un sistema de turno rotatorio en las paradas existentes en el aeropuerto de San Pablo y en la estación de Santa Justa".

Como tercer punto figuraba una "condena" a "las prácticas ilícitas y violentas", demandando como cuarto aspecto "asegurar la protección de los consumidores contra el cobro abusivo, la picaresca y las malas prácticas, ofreciendo información sobre tarifas al consumidor, incluidos los turistas". Como quinto punto, se proponía reforzar "la lucha contra el intrusismo profesional y garantizar la libre competencia en la prestación de servicios, conforme al marco legal, por parte de los operadores con licencia para vehículos de transporte concertado".

Por último, y mediante una enmienda, Cs proponía dar traslado de todos estos aspectos al Instituto Municipal del Taxi, cuyo consejo de gobierno rechazaba recientemente la idea de establecer un turno rotatorio en las paradas del aeropuerto de San Pablo y la estación de trenes de Santa Justa, supuestamente monopolizadas. En concreto, votaron en contra de esta posibilidad las asociaciones de taxistas Unión Sevillana del Taxi y Solidaridad Hispalense del Taxi, UGT, PSOE, PP, Participa, IU y los consumidores, y sólo Ciudadanos se mostró a favor.

Javier Millán, portavoz de Ciudadanos, ha defendido la citada moción, llamando a "dar un paso al frente", ante las "prácticas violentas y coercitivas" en el sector del taxi, donde "la mayoría de los profesionales son honrados", pero donde hay que "escuchar a todos los taxistas y a todas las asociaciones". Y es que las asociaciones Foro Taxi Libre y Élite Taxi Sevilla carecen de representación en el Instituto del Taxi.

"Cobardía política"

Millán, así, ha admitido que es necesario luchar contra el "instrusismo" en el sector del taxi, pero ha pedido no caer en la "cobardía política", porque "el problema fundamental es el monopolio" en las paradas del aeropuerto y Santa Justa.

Desde IU-CA, Eva Oliva ha reconocido que aunque "es verdad que están ocurriendo cosas" en el sector del taxi, la instauración del turno rotatorio en las paradas del aeropuerto y de Santa Justa "no es una solución", dado que supondría "una discriminación" respecto al resto de paradas y podría no responder a la demanda del servicio. "Hay que dar otra solución y velar por la igualdad", ha dicho, apoyando eso sí la idea de la consulta.

Julián Moreno, por Participa Sevilla, ha señalado el "rapapolvo" que la idea del turno rotatorio recibió en el consejo de gobierno del Instituto del Taxi, aunque también se ha mostrado favorable a la consulta propuesta, porque toda solución pasa por "el consenso con el sector". Además, ha alertado de que empresas como Cabify optan por "tirar precios y precarizar el sector".

Por parte del PP, Jaime Ruiz se ha remitido al resultado de la mencionada votación del consejo de gobierno del Instituto del Taxi, reclamando sobre todo respeto para dicho órgano municipal. En cuanto a la idea de celebrar una consulta entre los propios taxistas sobre el turno rotatorio, ha llamado a "plantearlo" como tal en el Instituto del Taxi "y que se debata", para realizar tal referéndum entre el sector si el mismo "está de acuerdo". El portavoz popular, Alberto Díaz, ha rematado de su lado que el Instituto del Taxi es precisamente el "órgano soberano" para tratar la posible consulta, lamentando así la "pataleta" de Ciudadanos.

El concejal de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, se ha remitido también al resultado de la votación en el consejo de gobierno del Instituto del Taxi, opinando que Cs está intentando "deslegitimar" dicho órgano y defendiendo que el "conflicto" como tal que afronta el sector es el "intrusismo" por parte de los conductores de los vehículos de transporte concertado, avisando de situaciones de "competencia desleal". "Hemos puesto medidas para combatir el instrusismo, los cobros abusivos y las acciones violentas", ha defendido además, llamando a "no saltarse" el papel del Instituto del Taxi, donde a su juicio debe ser planteada la idea de la consulta.

Dado el caso, y a la hora de la votación, todos los puntos de la moción han sido aprobados salvo el correspondiente a la celebración de la mencionada consulta, aspecto apoyado por IU, Participa y Ciudadanos, pero rechazado por el PSOE y el PP, bajo la premisa de que el asunto debe ser tratado primero en el seno del Instituto del Taxi.

Dado el caso, Javier Millán ha recordado que ya en 2002, una votación celebrada entre los propios taxistas se saldó con un apoyo del "97" por ciento a la idea de implantar el turno rotatorio, lamentando que se utilice el Instituto del Taxi, donde no están representadas algunas asociaciones, como "parapeto o coartada".

Finalmente, el propio alcalde, Juan Espadas, ha llamado a respetar "el orden de los factores" y "plantear" la posible consulta en el seno del consejo de gobierno del Instituto del Taxi, para no "cargarnos la organización establecida para alcanzar acuerdos con el sector" del taxi. "No nos oponemos a la consulta", ha aclarado. Y aunque ha admitido que son "intolerables las acciones violentas que se han producido" en la parada del aeropuerto, ha asegurado que "las normas se van a cumplir, porque va a haber más autoridad y más Policía".