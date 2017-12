El PSOE cifra en 1.268 agentes el déficit de la Policía y la Guardia Civil

El PSOE de Sevilla puso ayer cifras a la falta de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que padece la provincia de Sevilla desde hace tiempo. Según los socialistas, que dicen aportar un dato oficial del Ministerio del Interior, en Sevilla faltan 1.107 policías nacionales y 161 guardias civiles. La secretaria general del PSOE local, Verónica Pérez, pidió al departamento que dirige Juan Ignacio Zoido que cubra estas plazas con urgencia.

Pérez celebró ayer una reunión con los alcaldes de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora; de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde; y de Almensilla, Agripina Cabello; para tratar la situación de "cierta inseguridad" que padece la comarca del Aljarafe, donde se está registrando una "oleada de robos". Los robos con fuerza en comercios de estos municipios están siendo prácticamente diarios, mientras que en las últimas semanas también ha habido varios asaltos de personas armadas a viviendas con los moradores dentro.

El último de ellos ocurrió el pasado martes, donde un grupo de delincuentes liderado por un ex guardia civil asaltó un chalé ubicado en la carretera que conecta Mairena del Aljarafe y Almensilla. El asalto terminó con la muerte del líder de la banda de atracadores, en un tiroteo con la Guardia Civil, y otros ladrones detenidos. Para Verónica Pérez, sucesos como éste generan una "enorme preocupación" para los socialistas. El Grupo del PSOE en el Congreso envió una pregunta con ruego de respuesta escrita al ministro del Interior y ex alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que ha constatado que la provincia sufre "un déficit de 1.268 policías nacionales y guardias civiles".

"Estas plazas no cubiertas suponen una merma en la seguridad de todos y cada uno de los municipios de la provincia, por lo que el ministro del Interior debe tomar medidas. Ya que Zoido tiene una agenda tan extensa por nuestra provincia, que constate la necesidad y urgencia que hay respecto a que se cubran esas plazas", dijo la secretaria general de los socialistas sevillanos. Pérez anunció una "batería" de iniciativas en los ayuntamientos, la Diputación y el Congreso para pedir que se cubran esas plazas.

El alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, habló en nombre de los alcaldes de esta comarca, y pidió que se "corrija" la situación en la que viven estos municipios. "La necesidad de contar con estos efectivos es una realidad en toda regla, no sólo para la tranquilidad de los vecinos, sino porque actualmente los agentes desempeñan la labor con muchas limitaciones". Sin embargo, Conde quiso destacar que su localidad es "segura" y que el asalto a la casa del empresario Joaquín Henares debe enmarcarse en el contexto de "una urbanización aislada". También felicitó a los agentes de la Policía Local y la Guardia Civil por su "respuesta inmediata". "Gracias a ellos, una persona que estaba siendo extorsionada está hoy con su familia", apuntó el alcalde.

La situación de precariedad de las plantillas de las Fuerzas de Seguridad en Sevilla viene de largo, especialmente en el caso de la Policía Nacional. Este cuerpo de seguridad ha ido perdiendo agentes paulatinamente hasta el punto de que a finales del año pasado hubo fines de semana que no había patrulleros disponibles. La Policía tiene un problema añadido que se agrava cuando hay pocos efectivos. Es el de las custodias hospitalarias de detenidos y presos, que obliga a mantener un despliegue de dos agentes por turno y reo en los hospitales, restándolos de las calles. Este asunto ha de solucionarse con la creación de un módulo hospitalario, pero por el momento no ha habido acuerdo entre Interior y la Junta. Obviamente, la secretaria general del PSOE de Sevilla no hizo referencia ayer a la posibilidad de que el Gobierno andaluz impulse la construcción de un módulo de este tipo, que podría liberar policías para poder destinarlos a patrullar.

Este otoño la situación se ha agravado con el envío de policías y guardias civiles a Cataluña. En los primeros momentos se desplazaron a Barcelona y otros destinos en esta comunidad a más de 500 agentes de ambos cuerpos con plaza en Sevilla, aunque han ido volviendo en los meses siguientes.