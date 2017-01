"Parece que fuera pecado que quisiéramos tener Urbanismo"

En el Ayuntamiento entre1999 y 2005, Paola Vivancos Arigita (Granada, 1962) hizo un máster en delegaciones. Volvió a la Gerencia de Urbanismo.

-¿Por qué nace en Granada?

Mi madre nace en el 2 de Acetres. El 6 para nosotros no era la casa de Cernuda, sino de Valeriano el cristalero"Cuando uno está dispuesto a pactar a cualquier precio, puede prolongar su estancia en el gobierno"

-Soy la única de los nueve hermanos que no nací en Sevilla. Mi padre estudió Medicina y quería hacer Anestesia en Granada. Se le quitaron las ganas en una guardia, cuando vio una pelea de gitanos a navajazos.

-¿Andalucista precoz?

-Mi padre nos animó a ir a la manifestación del 4 de diciembre.

-¿Su Sevilla soñada?

-Mi madre, Ángela Arigita, nace en Acetres, 2, y sale de allí para casarse. El número 6 para nosotros no era la casa de Cernuda, sino la de Valeriano el cristalero. La que llega a esa casa es mi abuela materna, Modesta del Campo, que nació en 1904, dos años después que Cernuda, aunque de quien ella hablaba mucho es de Machín.

-El Ayuntamiento está dispuesto a comprar el 6 de Acetres...

-Recuerdo al sereno cuando veníamos del cine de verano. La Sevilla popular de los Reyes de mi abuela Modesta y la Sevilla más distinguida de mi abuela Lola, que se casó con el notario Juan Vivancos. Una hermana de mi abuela Modesta tenía un taller de mantones de Manila. Una de las bordadoras era una hermana de Enrique el Cojo, que enseñó a bailar a mi madre.

-¿El andalucismo es un amor platónico?

-Visto lo visto, yo creo que sí.

-Formó parte de la Junta...

-Fui viceconsejera de Turismo y Deporte. He leído los datos del turismo andaluz y los andalucistas pusimos el turismo en la vanguardia. Hemos sido muy vanguardistas. Creamos la primera Consejería de Turismo y Deporte. Turismo era una dirección general de Industria y Comercio.

-¿Fue el canto del cisne?

-Había bastante desproporción. Dos consejerías frente a un PSOE entonces superpoderoso. Pepe Caballos habló del abrazo del oso. Igual nos equivocamos. Como el pacto con Monteseirín, un candidato que era presidente de la Diputación al que no conocía nadie. Gracias a los andalucistas existe la línea 1 de Metro y si siguiéramos estarían la 2, la 3 y la 4. Ni al PSOE ni al PP le ha interesado nunca.

-El vasco y el catalán, además de crear la Feria de Abril, ¿deberían haber exportado ese sentimiento identitario?

-No envidio para nada el nacionalismo vasco y catalán. Me he sentido andalucista quizás por agravio con ellos. Los demás siempre han pactado con el PNV y los catalanes. Me siento andalucista y muy orgullosa de ser española.

-¿El sevillano es andaluz?

-Por encima de todo es sevillano, chovinista. De cualquier cosa que lleva dos años hacen una tradición, ahora parece que lo del Heraldo es de hace quinientos años.

-¿Por qué dejó la corporación?

-Rafael Carmona y yo nos fuimos por el tema de las facturas falsas. Los hermanos Villar se reunieron con Gómez de Celis a espaldas nuestras y Julián Álvarez, nuestro secretario general, se puso de canto. Al PSOE le interesaba frenar lo de las facturas y a los hermanos Villar tomar el poder municipal. Me repescaron para el Defensor del Pueblo con la movida de Chamizo de paridas y paridades.

-¿Por qué ha vuelto a la Gerencia de Urbanismo?

-En junio de 1985 acabé Derecho y el 3 de febrero de 1986 aprobé las oposiciones.

-¿La Gerencia de Urbanismo es un gobierno en la sombra?

-No sé si lo ha sido alguna vez. La Gerencia de Urbanismo es una sombra de lo que fue. Si es un gobierno en la sombra, muy mal tiene que estar el gobierno. En nuestra época era un instrumento muy poderoso, y como todo instrumento puede usarse bien o mal. Parece que fuera pecado que quisiéramos Urbanismo. Con tanta gente nuestra que pasó por el Ayuntamiento, no ha habido ni un imputado o investigado, con todo lo que se dijo de bajo sospecha.

-¿Madrid sigue siendo la bicha del libelo de Antonio Burgos?

-He vivido un año en Madrid y me parece una ciudad fantástica, hospitalaria como ninguna. No es por Madrid ni por los madrileños.

-¿Imaginaba que iba a gobernar con un alcalde tan longevo?

-La verdad es que no. Después del PA, Monteseirín hizo dos pactos de gobierno con Izquierda Unida, muy terribles para la ciudad. Cuando uno está dispuesto a pactar a cualquier precio, puede prolongar su estancia en el gobierno.

-¿Nostalgia, melancolía?

-El Ayuntamiento es la trinchera, lo que los franceses consideran la escuela principal de la política. Es la política más dura. Las satisfacciones las tienes cara a cara; las guantadas, también. A mí me apasiona la política nacional. En 2004 encabezaba la lista al Congreso, pero el 11-M lo cambió todo.

-¿Aficiones?

-Voy al cine todos los miércoles, el día del espectador. Estoy leyendo la trilogía de Posteguillo, la guerra entre Aníbal y Escipión el Africano. Fui a las presentaciones de los libros de Grande-Marlaska y Arturo Pérez-Reverte.

invitadas.Las hermanas Paola (derecha) y Sonia Vivancos, segunda y tercera de los nuevos hijos de Juan y Ángela, el 28 de octubre de 2003 en la boda de Antonio Ortega en la hacienda Benazuza. Las dos entraron en política a través de Enriqueta Vila.