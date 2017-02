Por Parras con Murillo y Matisse

Suena Coronación de la Macarena de Pedro Braña en el bar Esperanza. Habla el pintor de los silencios. Así define Ricardo Suárez a José Luis Mauri (Sevilla, 1931), a quien da gusto oírle hablar de lo suyo, que es de tantos. Tiene el cielo ganado porque acaba de concluir un trabajo sobre el convento de Santa Inés, dos encargos de don Camilo Olivares para que pinte a la Madre María de la Purísima y al cardenal Spínola y hará el cartel de la Macarena, envite de Cuaresma. Como los caminos del Señor son inescrutables, este alumno de Juan Miguel -autor del cartel de 1931, el año que nació Mauri- y de Alfonso Grosso, reconoce como su maestro a Miguel Pérez Aguilera.

"Era su ayudante de cátedra y como la Escuela de Bellas Artes estaba muy cerca de la calle Feria, íbamos todas las semanas al Jueves a ver si encontrábamos un matisse". Cuenta Suárez que el pintor francés dejó en Sevilla toda la obra que pintó durante su misteriosa escapada a la ciudad. M de la Macarena y de Mauri, de Matisse y de Murillo, pintor fundamental en su decantación personal y pictórica. "Me bautizaron en la capilla de San Antonio de la Catedral, ante el cuadro de Murillo". Pérez Aguilera y Amalio García del Moral formaron parte del tribunal de su tesis sobre la Inmaculada Niña de Murillo.

No es de ninguna cofradía "porque nací en Heliópolis y allí no había ninguna". Ocho meses de Segunda República, niño republicano alumno de las primeras promociones del colegio Claret. "Mi hermano pequeño fue compañero de Felipe González". Ni Mauri ni Maguregui, tiene un yerno bético y un yerno sevillista. Nació en el barrio donde tiene su estadio el Betis y se casó (8 de septiembre de 1958) en la iglesia de la Caridad dos semanas antes de la inauguración oficial del nuevo Nervión. No vio el derbi inaugural. "Nos fuimos a París una temporada grande. Había allí más pintores de Sevilla: Pepe Soto, Joaquín Meana".

El Mauri abuelo vino de Cataluña y abrió una fábrica de corcho en la calle Castellar. El Mauri padre, en los albores de la automoción, tenía un negocio de motos y automóviles. Su vocación fue prematura, sin más antecedentes que "una tía monja de mi madre que pintaba". "De pequeño padecía del hígado, no iba a clase y mi madre me regaló una caja de acuarelas inglesas".

Manuel García, hermano mayor de la Macarena, sigue apostando por la mejor pintura sevillana -Pérez Villalta, Félix de Cárdenas- para glosar la belleza simpar de la reina del barrio. "Mauri es uno de los grandes de la pintura en esta ciudad", dice Ricardo Suárez, "hay que poner a la gente en su sitio cuando son, no cuando han sido".

Se casó con Araceli Alarcón Luca de Tena. Tuvieron seis hijos. Perdió a Araceli, la segunda. "Pintaba estupendamente". El pintor de este año 17 es abuelo de 17 nietos que celebrarán la llegada a las estribaciones de San Luis de un pintor que se prodiga poco en el género del cartel. "Que yo recuerde, hice el del Rastrillo". Su paraíso está en Conil, en lo que coincide con Joaquín Sáenz.

Nació el día que Rafael Alberti cumplía 29 años. Manuel García recuerda un programa de radio, siendo concejal, en el que recitó el poema que Alberti dedicó a la Macarena. "Iñaki Gabilondo se sorprendió, preguntó qué carrera tenía el que lo había recitado y le dijeron que era del mercado de la Encarnación". Mauri creció en la Sevilla del 29, donde los hotelitos, y a la del 92 fue de visita. "No soy de ferias ni de bullas. Me fui a Los Remedios, tengo la Feria al lado, y habré ido tres veces".

Ha tenido estudio en el monasterio de San Jerónimo, fue uno de los pintores que lo tuvo, como los recuerda un azulejo, en el Callejón del Agua, pero ahora pinta en su casa, en el barrio de Los Remedios que también lo fue de Miguel Pérez Aguilera, su maestro y también de Ricardo Suárez en sus comienzos. "El día del entierro de Amalio García del Moral", cuenta Suárez, "fuimos a tomar un aperitivo, yo había hecho el cartel del Corpus de 1996 y Pérez Aguilera me dijo que eso lo hacía bien, que tenía que dar el salto. Bendito consejo, me hubiera tirado toda mi vida pintando seises".

Hay una flor de santidad en la vida de Mauri. "Mi abuela era amiga de Ángela Guerrero. Conservamos la firma en la que Sor Ángela de la Cruz nos nombró a todos los descendientes de su amiga hermanos de la Cruz. Mi madre murió acompañada por las hermanas de la Cruz".

De Murillo a Matisse, de la Macarena a sus asuntos, no pierde el contacto con el arte contemporáneo. El catedrático Fernando Martín lo visitó porque dirige una tesis sobre el escultor Nicomedes. A Mauri lo han invitado al Instituto del Patrimonio Andaluz para que visite en su proceso de restauración los dos murillos de la Caridad que por su tamaño no se pudo llevar el mariscal Soult.

Del convento de Santa Inés a la Basílica de la Macarena. El primero forma parte de una serie de trabajos en los que artistas como Carmen Laffón, Teresa Duclós, Concha Ybarra o el propio Mauri contribuyen con su obra a sufragar la conservación de esos espacios conventuales donde se practica el silencio, la especialidad del niño de Heliópolis que descubrió convaleciente la pintura.