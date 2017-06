Participa insiste en que la caza de cotorras a tiros "es ilegal"

El concejal de Participa Sevilla Julián Moreno ha calificado de Participa califica de "ilegal" la caza con escopeta de cotorras, aunque se ha mostrado "consciente" de que existe un grave problema en la ciudad por la invasión de estos animales. "Pero, igualmente somos conscientes y queremos denunciar la ilegalidad que incurrirá el gobierno de Espadas si continúa con sus planes de matar con carabinas de aire comprimido a estos animales", ha señalado, después de estudiar y consultar en profundidad el expediente municipal con el que se pretendía poner en marcha esta práctica. Igualmente, Moreno ha indicado que "algo debe de estar funcionando mal, ya que estaba prevista que la caza empezara el pasado 29 de mayo, aunque todavía se ha producido". En un comunicado, considera que disparar con carabinas de aire comprimido es "totalmente incompatible" con la actual legislación cinegética andaluza. De esta forma, señala que los planes municipales sería "totalmente ilegales" ya que la cotorra "no se encuentra entre el listado de especies cinegéticas, ni está permitido cazar en el interior de un casco urbano, ni es posible cazar con armas de aire o gas comprimido como se visibiliza en una denuncia trasladada al Ayuntamiento de Sevilla por una veintena de organizaciones animalistas de todo el país". "Estamos ante una total aberración legal, pero también ante una práctica que no tiene ningún sentido ante la experiencia de otros municipios", según ha denunciado Moreno. Como ya explicó en un pleno municipal, uno de los mayores riesgos que se corre al intentar matar las cotorras con carabinas de aire comprimido es que cuando esta práctica empiece, las propias cotorras migren a poblaciones cercanas. "Esto supondría una grave irresponsabilidad porque se pueden poner en riesgo las plantaciones y cosechas de estos municipios, algo que ya conocemos que ocurrió en países como Argentina o Israel", según Moreno.

"Unilateralidad y autoritarismo"

Por otro lado, Moreno también considera la "unilateralidad y autoritarismo" con el que el Ayuntamiento de Sevilla está realizando todo este proceso. "Ni siquiera han escuchado al propio Consejo de Bienestar Animal que crearon. Una vez más, Espadas se pone el pin de ser un alcalde de diálogo y consenso, pero cuando llega el momento de recurrir a este espacio, ni siquiera lo convoca. Lo ignora totalmente. ¿Una plaga de este tipo no motivaría una reunión del Consejo de Bienestar Animal?", se ha preguntado el edil. También, ha criticado que en el expediente consultado no aparece "ningún tipo de referencia a un informe del CSIC, como afirmó en pleno el gobierno municipal". "Solamente existen recomendaciones de técnicos de zoosanitarios, que no son especialistas en tratar una plaga de una especie como esta", ha reconocido Moreno. Igualmente, señala que existen "dudas" en la experiencia del "tirador experto" que se ha elegido, ya que en el pliego consultado "no existe una justificación clara y concreta de ni dónde, ni cuándo ha realizado este mismo trabajo previamente". Igualmente, ha querido "desmentir" algunos de los supuestos ante el impacto de esta plaga en la salud y en la biodiversidad de la zona. "No estamos ante una situación de riesgo inminente para la salud pública. Actualmente, la psitacosis, la principal enfermedad que podrían transmitir, tiene una incidencia muy baja en Andalucía, cuya población de riesgo son las personas relacionadas con la venta o cría de psitácidas", según Moreno, que también ha señalado que el impacto de estas aves sobre el patrimonio histórico y el mobiliario urbano "no es mayor que el de otras aves habituales en la ciudad". De esta forma, Participa Sevilla exige al gobierno de Juan Espadas que cese en su "empeño de querer convertir el Parque María Luisa en una nueva finca de caza". "En un momento de tensión securitaria como el que vivimos, no nos parece lo más recomendable ponerse a dar disparos en la ciudad", ha declarado el también diputado provincial. "Existen otros métodos para actuar contra esta plaga, pero el Gobierno del PSOE ni siquiera ha querido escucharnos y mucho menos a los numerosos colectivos y personas que conforman el Consejo de Bienestar Animal", ha concluido Moreno.