Participa auditará a partir de este verano el coste de las 'setas'

Participa Sevilla prevé solicitar al Ayuntamiento a partir de este verano el expediente del proyecto de las setas de la Encarnación, oficialmente Metropol Parasol, para poner en marcha una "auditoría ciudadana". Julián Moreno, número 2 de Participa Sevilla y secretario interventor de profesión, confirmó este fin de semana en un encuentro ciudadano la intención de investigar próximamente "las obras faraónicas" financiadas con dinero público, en especial las setas, "que costaron tres veces más de lo presupuestado en un principio" y que actualmente está en manos de una empresa privada.

Según Moreno, "cuando pase el ecuador" del mandato de Juan Espadas, comenzará "a pedir el expediente del proyecto y a analizar las multas a Sacyr y las entradas que pagó el Ayuntamiento", entre otros asuntos. "Aquí hay mucho donde hurgar y buscar", manifestó durante la jornada titulada Auditoría Ciudadana de la Deuda.

En Écija hay auditorias sobre la gestión del agua y en Morón, sobre el pago a proveedores

Actualmente, Participa Sevilla se centra en el análisis de los datos de los préstamos bancarios solicitados por el Ayuntamiento de Sevilla en los últimos cinco años. "Conocemos casos en otros municipios el que se sentaban a negociar las condiciones del préstamo o del contrato y no se sabía quién representaba al Ayuntamiento y quién al banco", comentó Moreno. "Hemos empezado con los contratos que están en vigor. Los documentos de más de cinco años no merece la pena analizarlos porque prescriben". Para llevar a cabo estas auditorias, Participa Sevilla cuenta con la colaboración del Observatorio Ciudadano Municipal (OCM), plataforma web "independiente" en la que se informa de "forma clara y comprensible" sobre las partidas presupuestarias. Además, las diferentes formaciones y áreas vinculadas a Podemos han creado una red contra la deuda ilegítima en los recortes con la "intención de poder intercambiar información y poder funcionar de manera conjunta como un lobby de municipios contra la Hacienda y el Ministerio de Economía", explicó Yago Álvarez, coordinador de esta red.

Julián Moreno recordó que es muy difícil "mirar en los cajones" y acceder a los expedientes estando en la oposición, algo que "desde el gobierno es más factible". "A día de hoy esto es un gran impedimento porque la fluidez de datos no es como debería ser. La Ley de Transparencia establece muchas obligaciones y requisitos que no se están cumpliendo", destacó Moreno, que también admitió que "en comparación con otros municipios de Sevilla", no están teniendo "muchos problemas" con el Ayuntamiento de Sevilla. "El problema es que no están acostumbrados a que les pidan papeles ni a que la gente quiera conocer qué hacen con su dinero", añadió.

En varios municipios sevillanos otras formaciones realizan un trabajo similar. Así, en Écija analizan la gestión pública del agua y de los bienes de interés cultural; en Morón, Ama-Morón realiza auditorías de los pagos a proveedores; y en Mairena del Aljarafe, los contratos externalizados.