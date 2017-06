Participa denuncia el "parón injustificado" de las fuentes de la Alameda de Hércules. "No entendemos por qué desde hace unas semanas el distrito Centro ha decidido apagar las fuentes que estaban en la Alameda de Hércules", manifiesta la edil Susana Serrano, que denuncia la colocación de unos carteles en los que se puede leer "Prohibido bañarse. Agua no potable" desde el mes de abril. Ante esta situación, la formación denuncia que "desde el Ayuntamiento no se ha efectuado ninguna intervención para restaurar el servicio normal de estas fuentes".

En este sentido, Serrano también ha denunciado la escasez de espacios acondicionados para las altas temperaturas que cada verano se alcanzan en la ciudad. "La ciudad sigue repleta de plazas duras y con la llegada de Juan Espadas a la alcaldía parece que no se ha producido un cambio en el diseño de la ciudad como hemos comprobado en Marques de Contadero o en Juan Antonio Cavestany", según Serrano.

"Las fuentes de la Alameda servían tanto para refrescar el ambiente, como a todas las personas que pasan por esta popular zona del centro de Sevilla, especialmente a menores que juegan en los parques de la zona, así como para los turistas y el vecindario. Un apagón totalmente injustificado y que va en perjuicio de la ciudadanía, ya que han dejado de funcionar y con ello de proporcionar el frescor ambiental tan necesario en esta época del año", argumenta la edil.

Una situación que ha provocado que se inicie una recogida de firmas en internet en la que se exige que vuelvan a ser útiles, ya que, debido "a las temperaturas que alcanza Sevilla en los meses de verano, es necesaria su apertura para el bienestar de los niños que juegan en los parques cercanos, de los animales que pasean por esta zona y de las personas (sobre todo las de cierta edad) que disfrutan del barrio".

Según Serrano, "la justificación de este apagón carece de ningún sentido, ya que es totalmente erróneo que esas fuentes se alimenten de agua no potable y fueron diseñadas para este fin". Tras una pregunta de la formación verde morada a responsables de Emasesa, estos han confirmado que el agua de estas fuentes ornamentales procede de la red de agua potable. Ante esta situación, en la última Comisión de Ruegos y Preguntas Participa registró una batería de preguntas para que se aclare el porqué de este apagón.

Actualmente, la ordenanza municipal prohíbe cualquier tipo de baño en este tipo de fuentes ornamentales, que puede ser penado con multas de hasta 120 euros. Para evitar que se puedan dar este tipo de sanciones, Participa propondrá en el próximo pleno que se modifique consecuentemente el artículo 24.1 de la Ordenanza de Convivencia que prohíbe "el baño, la práctica de juegos o introducirse en ellas". "Aunque seguro que podríamos debatir mucho sobre el concepto de baño, esas fuentes eran extremadamente útiles para las personas del barrio", ha reconocido Serrano, que también ha anunciado que este asunto se abordará en la próxima Junta Municipal del Distrito de Casco Antiguo.

Junto a este cambio de ordenanza en el próximo pleno, Participa defenderá una batería de medidas en las que apostará por incrementar las fuentes que permiten un uso lúdico del agua y el enfriamiento de los espacios públicos. Consecuentemente, en la moción se considera "sorprendente, por ejemplo, que en la actualidad gastemos importantes sumas de dinero en el mantenimiento de jardines y fuentes públicas ubicadas en rotondas donde, en ningún caso, pueden servir para uno de los fines principales de estos elementos, el enfriamiento ambiental del entorno, que en una ciudad como Sevilla resulta imprescindible".