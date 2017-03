Participa votará el martes si apoya los presupuestos para este año

Participa Sevilla prevé celebrar el martes por la tarde la asamblea destinada a resolver el voto de la formación verde morada, en el Pleno extraordinario en el que el Ayuntamiento someterá a votación el proyecto presupuestario de 2017 de cara a su aprobación inicial. La portavoz, Susana Serrano, informó de que la asamblea se celebrará "sobre las 18:00 o las 19:00", a la espera de contar con el informe de la Intervención General del Consistorio sobre el contenido final del proyecto presupuestario, que ha sufrido diferentes ajustes respecto al documento original diseñado por el gobierno municipal del socialista Juan Espadas.

"Estábamos a la espera de que nos pasasen el informe de la Intervención", explicó Susana Serrano, precisando que aún no cuenta con el documento. Al respecto, defendió que los "retrasos" en la celebración del Pleno extraordinario no derivan de la postura de Participa Sevilla, reclamando "celeridad" para la convocatoria de dicha sesión. La formación había avisado ya de que, aunque se abstuvo en la reciente sesión de la comisión delegada de Hacienda, optó por tal posicionamiento para "permitir" que continuase la tramitación del presupuesto y el mismo llegase al Pleno, precisando que su voto no está decidido aún.