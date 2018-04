"Pasé de ser el señor de las multas al señor de las nieves"

Pidieron su cabeza, pero la sigue teniendo sobre los hombros. Gregorio Serrano (Sevilla, 1967) pasó de inaugurar la Feria a no pisarla. El peaje de estar en la Dirección General de Tráfico.

-¿Abril es el peor mes para un sevillano en Madrid?

Todos fuimos superconcejales. Nos encontramos un Ayuntamiento lleno de deudas y ruina moral"La decisión de un día más de Feria me parece valiente. No soy un detractor radical ni un fervoroso defensor"

-Soy más de Semana Santa que de Feria. El peor momento es estar en Madrid un Domingo de Ramos.

-Cumple años el 22 de febrero, igual que Antonio Machado...

-Cuando visité la Jefatura de Soria, visité el instituto donde fue profesor de Francés. El único fragmento de poema que me sé de memoria es el que encontraron en su gabán arrugado. Esos días azules, ese sol de la infancia. No se puede reflejar mejor la nostalgia.

-¿Sacó antes el carnet de conducir o el del PP?

-El de conducir lo saqué con 18 años, al terminar COU. El práctico a la primera, el teórico a la segunda. El del PP, diez años después.

-¿Es un siamés de Zoido?

-Lo conozco desde que era juez-decano. Era muy amigo de mis padres. Me ha enseñado el lado humano de la política: escuchar a la gente, ponerse en su lugar. Somos vidas paralelas, inseparables.

-Por poco se cae con la nieve...

-Siempre tuve la conciencia muy tranquila. Lo único que había que hacer era esperar a que la oposición se cansara de ese mito-patraña. Ocurrió una nevada espectacular en un día festivo que el 99 por ciento de los españoles estaban en sus casas. Desde entonces, dejé de ser el señor de las multas, los radares y los helicópteros y soy el señor de las nieves.

-Era como Mazinger G, el superconcejal...

-Otro mito más. Todos fuimos superconcejales con un alcalde que fue un superalcalde cuando en 2011 llegamos a un Ayuntamiento lleno de deudas y de ruina moral. Lo más doloroso para mí fueron los eres de Mercasevilla. 150 familias, 150 hipotecas, porque nadie quiso ni supo hacerlo antes.

-¿Cómo ve el Martes Santo y un día más de Feria?

-Me gusta tomarme las cosas de toda la vida con cierta relatividad. Se nos olvida que hubo un tiempo en que las hermandades no iban a la catedral, que no había carrera oficial. Soy hermano del Calvario y muchas veces se nos olvida la esencia de la Semana Santa.

-¿Y el día más de Feria?

-Es una decisión del alcalde para empezar valiente. No soy un detractor radical ni un ferviente defensor. El tiempo lo dirá.

-Sevilla es la única gran ciudad donde no gobierna Podemos. ¿Eso hará que la derecha sociológica renueve a Espadas?

-Si lo comparas con lo que hay, muchas ciudades con Ayuntamientos gobernados por el populismo, el sectarismo y la radicalidad, es lógico que la gente opte por el sentido común y la moderación que representa señor Espadas Espadas o nuestro partido.

-¿La clave del tráfico está en las carreteras secundarias?

-Es donde se producen el 80% de las víctimas mortales. Habrá que extremar radares y controles de alcoholemia.

-¿Qué le pareció el sabotaje a las autopistas catalanas?

-Es la deriva del radicalismo independentista. Eligieron un sitio con poca presencia policial y de población. De ahí pueden pasar a romper escaparates.

-¿Cómo se lleva con la Feria?

-El año pasado no la pisé y este año voy por el mismo camino. El alcohol no se lleva bien con ciertos cargos. Si bailas, te van a criticar. Si tomas una copa, también.

-Hijo del 600, ¿su primer coche?

-Un 132 rojo matrícula de Valencia de segunda mano que estaba para el desguace. Después un R5.

-¿Un lugar de Sevilla?

-Sentarme en una mesita de Casa Román, plaza de los Venerables.

-¿Qué le parece el fichaje de Raynaud para la campaña de Beltrán Pérez?

-Beltrán y yo llegamos al Ayuntamiento de la mano de Raynaud. Beltrán es joven con experiencia.

-¿Cómo combate la nostalgia?

-Cada noche me leo un capítulo de la novela El hombre que esculpió a Dios, de Fernando Carrasco. Me la regaló mi mujer.

-En sus competencias, de ciclistas a camioneros...

-Y peatones, motociclistas. Se ha producido un repunte muy importante de fallecimientos en moto. Más de trescientas todos los años.

-¿Dónde busca el relax?

-En los libros de historia, el jazz, la navegación a vela.

-Betis y Sevilla pelean por una plaza en Europa.

-Soy un absoluto ignorante de fútbol. Soy del Betis porque me enamoré de una niña de Reina Mercedes y le pago todos los meses el carnet a mis dos hijas. Yo no sé cómo se llama el portero del Betis y ellas se saben la alineación.

-¿Es bético como todos los sevillanos a los que no les gusta el fútbol, como dice Guerra?

-Me parece muy acertado.

-El portero del Betis es Adán.

-Yo me quedé en Esnaola.

portada. Gregorio Serrano, con Rafael Carretero (derecha), junto a la portada de la Feria de 2012, la primera del equipo municipal que sacó veinte concejales en las municipales de 2011.