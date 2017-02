Pemán se toma un cubata en Cajasol

Lo primero que ve el visitante que entra en la sala Murillo de la Fundación Cajasol es un busto de José María Pemán que el artista almeriense Juan Cristóbal realizó en 1945, en plena posguerra. Es una de las obras de la exposición 25 Siglos. La Escultura en la colección de Arte de la Fundación Cajasol. Los comisarios de la misma, Juan Ramón Rodríguez-Mateo e Iván de la Torre, explican perfectamente en el catálogo que hace en lugar tan preferente el busto de Pemán: "Todo proyecto expositivo es un organismo vivo, que conquista las salas y que avanza más allá de los supuestos desde los cuales se partía, en numerosas ocasiones contradiciendo las ideas preestablecidas del historiador o el comisario".

25 siglos de arte escultórico, datados en la Cabeza de Astarté, terracota púnico-fenicia fechable hacia el siglo V antes de Cristo, y siglo y medio de patrocinio artístico, fruto de la fusión, verbo tan bancario, de las colecciones artísticas de varias instituciones de crédito: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva, Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez, Caja de Guadalajara.

El visitante puede coincidir en la sala con Enrique Ramos, autor de una de las obras

Es una muestra llena de alicientes y sorpresas. No es el menor encontrarse en la sala, hablando con una de las empleadas, a uno de los artistas presentes en la exposición. Se trata de Enrique Ramos Guerra, autor de la obra Nube para mecerse.

Dos Gerardos con mucha reputación en la ciudad, en el país y fuera de él. Sevilla es el título del trabajo de Gerardo Rueda. Gerardo Delgado pertenece a la segunda promoción de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y se nota con el título de sus dos trabajos: Estructura modular variable generada por ordenador y Estructura modular diagonal generada por ordenador.

Es muy llamativa la presencia de Carmen Laffón con la pieza escultórica titulada En el estudio: mesa y repisa. Hay una estantería, que puede ser una obra de arte, y un enjambre de vasos de balón, copas de vino, una vajilla perfecta, colmena de cristal que guarda su particular Santo Grial. El título aclara su contenido: Custodia del Cubata, obra de la The Richard Channin Foundation. El optimismo no goza de muy buena prensa, pero da nombre a la torre de Juan Romero.

Los visitantes que acuden en familia o en grupo suelen fotografiarse junto a la obra La casita del bosque, de Alfredo Alcaín. Nombre señero de la escultura, Juan Luis Vassallo, que firma su Niña de la piedra. Junto al busto de Pemán, otra obra que ilustra muy claramente las intenciones de los comisarios. Se titula Ciudad sin héroes, es obra de Fernando Sánchez Castillo y presenta tres patas de caballo de otras tantas estatuas ecuestres cuyos jinetes fueron descabalgados por la historia, la turba o las exigencias del guión. Se puede uno imaginar quién montaba a estos caballos sin bridas ni cabeza, sin terapia de grupa. Un curioso contraste con la obra titulada Centauro con Cupido (1736-1738), obra del primer tercio del siglo XVIII de Jean-Babtiste Pigalle.

Todos los propósitos, todas las motivaciones, sin ninguna jerarquía conceptual, ni siquiera historicista. Javier Arce realizó en 2006 la instalación Prototipo de cosa inútil, una provocación en el enunciado que casa perfectamente con los diferentes estadios por los que ha pasado una escultura en palabras de los comisarios de la exposición.

Estadios en los que entran, en palabras de Rodríguez-Mateo y De la Torre, la imagen taumatúrgica, el mecanismo político, la narración docente, el contenedor de la bella forma, el hito-manifiesto de intenciones identitarias, el objeto válido en su condición objetual o la elucubración de posibilidad que no pasa más allá de su diseño mental.

Pemán se toma un cubata en la Fundación Cajasol y el centauro busca a los jinetes que se cayeron del caballo en la ciudad sin héroes. Dos milenios y cuarto dan para mucho. Fusión confusión, bronce y piedra con son de jazz.