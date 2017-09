Pepillo Gutiérrez Aragón pintará el cartel anunciador

"Es una gran responsabilidad viendo los carteles de Daniel Puch, Antonio Agudo, Bilbao y otros profesores de la Facultad". José Julián Gutiérrez Aragón, Pepillo, se mostró exultante tras saber que será el encargado de anunciar pictóricamente la próxima Semana Santa: "Intentaré poner el 200% para anunciarla de manera elegante y fina".

Pepillo Gutiérrez Aragón, nacido en 1980, es licenciado en Derecho y cuenta con una gran profusión de trabajos dedicados al mundo de las cofradías. Ha realizado obras como el cartel del XXV aniversario de la fundación de la Hermandad de la Misión, en 2013, el de la revista de Pasión en Sevilla o el de la reciente exposición Ego Sum. San Gonzalo: Una historia de fe y devoción, celebrada en el Círculo Mercantil. Dentro ya de su larga trayectoria, en la pasada cuaresma se encargó de la portada del anuario de la Vera Cruz, con la Virgen de las Tristezas como protagonista, del cartel del 75 aniversario del Proemio Cofradiero del Museo o del cartel del Pregón Universitario para su Hermandad de los Estudiantes.

Precisamente, confesó que este último hubiera sido su cartel de la Semana Santa si no lo hubiera realizado ya: "Me ha servido para dar el salto. Habrá que buscar dentro de ese estilo porque es lo que me identifica y creo que es lo que ha gustado".

Gutiérrez Aragón definió su estilo como "sencillo y elegante". Sus obras están realizadas con lápiz de grafito y carbón y se caracteriza por los primeros planos hiperrealistas con mucha atención en los detalles: "Se puede decir que mis dibujos están muy amarrados para que parezcan una foto. No hay mucho fondo en ellos. En menos de dos segundos tienes que identificar lo que estás viendo. También tienen que incitar a la oración y la reflexión".

El cartelista reveló que ya le han venido muchas ideas a la cabeza y concluyó: "Intentaré hacer algo distinto a los magníficos carteles que ya se han realizado".