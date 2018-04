Personajes en busca de su 'Pirandello'

Los personajes iban en busca de su particular Pirandello de la Alameda de Hércules. Enrique González Cotro ha retratado a una serie de personajes que fue conociendo en el entorno de la calle Castellar, sus bares y sus corralones. El resultado es una exposición titulada Retrato del Barrio que puede verse en el Centro Cívico de la Casa de las Sirenas hasta el próximo 4 de mayo.

Uno de los pocos que faltó a la inauguración, repleta de público y de amigos, de modelos y familiares, fue el personaje que ocupa la portada de la muestra. Sus manos entrelazadas, sus piernas cruzadas con unas deportivas rojas. El autor le llama Brooklyn porque lo descubrió en Españoles por el mundo, pero su verdadero nombre es Abelardo Ruiz Mata y tiene una tienda de mágicos complementos en Regina.

Hijo de sevillano del Porvenir y de gaditana de Chipiona, el autor de estos retratos nació en Wisconsin, destino profesional de su padre en sus tiempos de aceitunero. Volvió mucho más tarde a Estados Unidos, uno de los episodios de una vida que resume en el adjetivo "tumultuosa" con un mosaico de oficios al que añadió el de pintor. "Mi último trabajo fue el de chófer en la Junta de Andalucía. He recorrido medio mundo con el Camel Trophy. Me encanta pescar, sobre todo en aguas de Marruecos. Me gusta tanto que por la pesca llegué a aprender árabe". Detalle que ratifica Mina Rouch, una doctora que nació en Casablanca, habla ruso y forma parte del abigarrado paisanaje de la calle Castellar, el Soho artístico del pintor.

Un trabajo lleno de guiños y confidencias. El retrato de Gonzalo lo hizo a partir de una foto previa que a este chatarrero nacido en Algeciras en 1962, vecino de Paco de Lucía, le hizo su amigo Luis de Pablo Buiza, sobrino del imaginero Francisco Buiza. Gonzalo apareció en la inauguración con el mismo bastón que en el retrato y la barba más larga.

Casi todos son clientes de dos bares que frecuenta el autor de los cuadros, Entrelíneas y El Bizco. Uno, en la calle Castellar, de parroquianos locales, autóctonos; el otro, en la esquina de Peris Mencheta con Molino. Uno de los personajes retratados es Alberto Verde, gallego de Orense, que regenta Entrelíneas. "El nombre del bar viene de que hay libros y se cruzan vidas". A su lado aparece un retrato de Laura, camarera de Milán, y uno de los clientes más singulares, Darnaude, sobrino del ufólogo de ese apellido, un enciclopedista de la calle Feria y aledaños rebautizado como Darbeider.

En el año Murillo, a Enrique González Cotro de pequeño le gustaba "más Goya que Velázquez". Una vida itinerante entre calles y entre continentes, como buena parte de los integrantes de su exposición. En la Casa de las Sirenas había tres Terrys, dos hermanos de ascendencia irlandesa, como se deduce del apellido y de sus rasgos faciales. Uno de ellos coincidió con el pintor en su época de estudiante en Wisconsin "y ya veía que tenía un talento natural para la pintura". El tercer Terry es metafórico "porque le gusta mucho el Terry". Siempre está de Centenario.

Iban llegando otros personajes de la muestra: Paco Chispas, Paco Charro, Rafael, antropología pura de los callejones de la calle Castellar en la que nació José María Izquierdo, el amigo de Cernuda que fue artífice de la Cabalgata de Reyes Magos.

Todos los retratos son de humanos salvo un gallo; un encargo pleno de semiótica que le hizo su amigo Jeremiah, norteamericano de Chicago que se hizo sevillano por amor. Este joven relacionado profesionalmente con las nuevas tecnologías conoció en Estados Unidos a Verónica, de padre inglés y madre sevillana. Se casaron en la sierra de Huelva, en la peña de Alájar donde tenía su refugio Arias Montano, consejero de Felipe II y traductor de la Biblia. El bar Entrelíneas forma con Quilombo, Hércules y Guadiana un cuadrante de locales próximos a la iglesia de Ómnium Sanctórum donde tiene su sede parroquial la hermandad del Carmen Doloroso, la única de toda la Semana Santa que lleva en su paso de misterio un gallo para evocar las tentaciones de San Pedro. Una relectura del rey del corral que en este caso es signo de afirmación más que de negación.

El paisanaje es un paisaje de humanidades, un cruce de caminos convertido en esta exposición en un homenaje a la amistad, a los regalos de la casualidad, menos tiránica que la causalidad. "No son famosos", dice el sevillano de Wisconsin en el texto que acompaña el folleto, "son gente corriente con diferentes formas de ser que juntas forman barrio".

La calle Castellar une Feria con San Marcos, acoge el colegio Calderón de la Barca y unos corralones que han sido posada de artistas, artesanos y chamarileros. El callejero se movió para viajar con sus personajes hasta la Casa de las Sirenas. Se puede ver hasta el 4 de abril, con el cartel de Abelardo con deportivas y simbólica guillotina que deja su cabeza para quienes vean el retrato completo en la planta noble.