Las ordenanzas fiscales salen adelante con alegaciones de hosteleros y taxistas

El gobierno de Juan Espadas sacó adelante este viernes sus segundas ordenanzas fiscales con varias alegaciones realizadas por hosteleros, comerciantes, taxistas, empresarios, el Instituto Municipal de Deportes (IMD) y todos los grupos políticos -salvo Participa Sevilla- sobre 13 ordenanzas. De las 30 alegaciones presentadas, cinco fueron rechazadas al tratarse de ordenanzas que no se llevaron al Pleno inicial celebrado a principios de noviembre. Sí se tuvieron en cuenta alegaciones como el derecho a una bonificación del 30% de la cuota íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) aquellos que sean de uso residencial y tengan instalados sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico solar. Se introducen cuestiones técnicas sobre Tussam, donde se definen las tarifas y los beneficiarios de las tarjetas bonificadas. También se subsanan errores en la redacción de las tarifas del IMD.

Durante el debate plenario, el alcalde destacó que se ha apostado por la estabilidad, renovando las propuestas ya acordadas con Participa Sevilla e IU en sus primeras ordenanzas fiscales, aunque con la introducción de algunas "mejoras". Al igual que Joaquín Castillo, defendió que los impuestos están centrados en la progresividad fiscal para mejorar los servicios de la ciudad, una situación ante la que recordó la caída de cinco millones de la participación de ingresos del Estado. El portavoz popular Alberto Díaz vio "contradicciones" en los grupos políticos y señaló que su partido "seguirá haciendo oposición responsable", asegurando que queda claro quién está a favor y en contra de bajar los impuestos a los ciudadanos y defendiendo la gestión realizada en el mandato de Juan Ignacio Zoido. "Se dibuja una ciudad poco atractiva para invertir y para vivir", recalcó su compañero de filas Beltrán Pérez. Desde Ciudadanos afirmaron que no comparten la ordenanzas, ya que consideran que es una "oportunidad perdida" para la ciudad porque creen que se podían haber usado para ganar en competitividad y para atraer empresas. "Son continuistas y conservadoras en un gobierno empeñado en buscar cualquier pellizquito para aumentar la presión fiscal", destacó Javier Millán. Participa Sevilla recordó que subir los impuestos "no siempre es malo y que bajen no siempre es bueno", e Izquierda Unida hizo referencia al escrito entregado antes del comienzo de la sesión plenaria para exigir que las ordenanzas se retiraran del punto del día para ser abordadas en un Pleno extraordinario o que fueran votadas por puntos. Al final se eligió la segunda opción.

Mantener las tarifas de las incineraciones, suprimir la subida de 10 céntimos del billete univiaje de Tussam o aumentar la tasa por ocupación de la vía pública con sillas para presenciar el desfile de cofradías durante la Semana Santa fueron las principales enmiendas aprobadas por los grupos políticos. Aparte de la congelación del billete univiaje, en Tussam se aprobó la rebaja a 190 euros de la tarjeta universitaria (que podrán obtener también estudiantes de grados de estudios medios o superior, bachillerato o segundo ciclo de ESO); la creación de una tarifa gratis para personas con diversidad funcional según las rentas; y se incorpora la línea del aeropuerto a las prestaciones de la tarjeta mensual. Los socialistas rechazaron en el Pleno para su aprobación inicial que la zona azul fuera tarificada por minutos ya que provocaría la necesidad de resolver el contrato.