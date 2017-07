El Pleno de las cuentas de 2016 no se repetirá al estar agotadas

El polémico Pleno para aprobar las cuentas de la ciudad del pasado año no se repetirá, ya que se considera derogado al estar en vigor el presupuesto de 2017. El equipo de Juan Espadas ha tomado esta decisión después del informe elaborado por el secretario municipal y el letrado jefe de la asesoría jurídica municipal, en el que se comunica "la imposibilidad de ejecutar la sentencia, no procediendo la convocatoria del Pleno para debatir las enmiendas, dado que una vez extinguido, por derogación, el presupuesto municipal de 2016 deviene imposible jurídicamente la ejecución de la sentencia, pues no cabe admitir y debatir unas enmiendas relativas a un presupuesto ya inexistente".

En el documento se argumenta que "no cabe duda que la aprobación definitiva del presupuesto municipal para 2017, y su consiguiente publicación, supuso la derogación del presupuesto prorrogado de 2016, que perdió cualquier virtualidad. Se da, en este caso, la circunstancia a que alude el Tribunal Supremo (TS), determinante de la desaparición sobrevenida del objeto del recurso con su consiguiente terminación y archivo, por la aprobación del nuevo presupuesto que deroga el impugnado". Se ponen de ejemplo dos sentencias del TS en las que se recuerda que la desaparición del objeto de recurso ha sido considerada como uno de los modos de terminación del proceso Contencioso-Administrativo, ya que la derogación sobrevenida de la norma priva de cualquier interés o utilidad real.

El secretario argumenta que "no cabe debatir las enmiendas de un presupuesto inexistente"

La decisión del gobierno socialista se produce cuatro meses después de que Participa Sevilla pidiera la repetición de la sesión plenaria de los presupuestos de 2016 tras una resolución del TS, en la que no se admitió a trámite el recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara la aprobación de las cuentas al no incluir la presentación, debate y votación de las enmiendas de sus concejales. La marca blanca de Podemos solicitó también que fuese el PSOE el que asumiese los costes del recurso planteado al Supremo "y no las arcas municipales, y que Carmen Castreño abandone inmediatamente la presidencia del Pleno".

Después del pasado verano, el TSJA estimó el recurso de Participa y declaró nulos los acuerdos plenarios que aprobaron el presupuesto de forma inicial y definitiva los días 26 de febrero y 30 de marzo, respectivamente. Dictado por la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, el fallo acusó directamente a la presidenta del Pleno de "vulnerar el artículo 23 de la Constitución española al impedir" la participación de este grupo político municipal "en un asunto público ejerciendo las funciones inherentes a su cargo", puesto que se sometió a votación la propuesta de los presupuestos municipales sin las enmiendas aportadas por la formación, "que no fueron sometidas a debate ni a votación, decidiéndose su no admisión a trámite", según rezan los fundamentos de derecho de la sentencia.

El Alto Tribunal andaluz también ordenó al Ayuntamiento socialista repetir la sesión plenaria de presupuestos para su aprobación inicial "a fin de que se admitan a trámite y se sometan a debate y votación las enmiendas formuladas por los demandantes", una obligación judicial que el gobierno local esperaba no tener que cumplir, ya que su idea era llegar a un acuerdo con Participa.