Polémica municipal sobre la elección del escudo de la ciudad

La concejal delegada de Relaciones Institucionales, Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño (PSOE), ha recordado este jueves que el escudo de la ciudad se encuentra en fase de exposición pública, una fase cuyo plazo será ampliado, y ha señalado que se consultará con "todas las asociaciones de vecinos y demás entidades", aunque dejando claro que será el Pleno de la corporación municipal el que decida finalmente su configuración.

Estas declaraciones se producen después de que el tema haya suscitado polémica con los grupos de la oposición municipal. En concreto, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha apostado por abrir el debate a la ciudadanía en torno al escudo de la ciudad y a lo que debe representar, recordando que asumir los símbolos que en él se representan actualmente como "únicos con representatividad" de la ciudad supone dar "una patada al pasado y a la aconfesionalidad del Estado".

En una entrada en su blog, recogida por Europa Press, Rojas ha recordado que fue el gobierno de la ciudad el que decidió llevar el registro del escudo al Pleno municipal, donde se aprueba inicialmente en diciembre con los votos de PSOE, PP y Cs, un marco en el que IU aboga por pedir que se amplíe el proceso y se abra a la participación ciudadana el debate antes de volverlo a llevarlo al Pleno.

Ante las críticas suscitadas, insiste en que el asunto "no es la prioridad" de Sevilla, "ni IU lo ha dicho", pero defiende su derecho a opinar del asunto, tras recordar la cantidad de propuestas, comunicados y reuniones que lleva a cabo el grupo a lo largo de la semana sobre diversos asuntos de la capital andaluza.

Ni el rey ni la corona

En este marco, opina, como republicano, que "ni el rey ni la corona son símbolos de una democracia del siglo XXI" e incide en que en Sevilla, a lo largo de su historia, "han pasado muchas más culturas y religiones que la católica", un hecho "indiscutible". Sobre el título de "mariana", se suma a las alegaciones planteadas por UGT y CCOO para que el escudo sea informado por la Mesa de Memoria Histórica del Ayuntamiento y que se estudie el origen franquista de dicho título.

Por último, Rojas, parafraseando a Machado, ha señalado que "las cabezas que piensan frente a las que embisten están en clara minoría". "El nuevo portavoz del PP, como ya hiciera Zoido con la moción de laicismo, salió rápido en defensa de la esencia de la ciudad. ¿Argumentará sus comentarios? Siguiendo la proporción de las cabezas de Machado, si en el Grupo del PP hay 12 concejales, salen a 1,2 cabezas que piensan, ojalá que la del portavoz sea una de ellas", añade Rojas, tras pedir a Díaz que argumente lo que él considera que es "rescribir" la historia.

Por su parte, Participa Sevilla ha presentado ya un total de siete alegaciones, algunas sobre el procedimiento y otras sobre el contenido, al acuerdo sobre la aprobación inicial plenaria del escudo de la ciudad en las que apuesta principalmente por el desarrollo de un concurso público de ideas, tal como lo prevé la ley. Así, apuesta por que éste refleje "los 2.000 años de historia de la ciudad, al encontrarnos en un momento diferente al 1200".

Fuentes de la formación han explicado a Europa Press que dos de las alegaciones, presentadas el día 26 de enero, se han referido al procedimiento, ya que consideraban que incumplía el proceso marcado, algo que ha tenido como respuesta del Ayuntamiento que "se aumenta el periodo para presentar alegaciones".

Señalan que se incumplía la ley al no incluirse en la información pública el periodo de exposición ni el plazo para presentar alegaciones, a esto suman que la normativa que regula el registro de escudos señala que se "tiene la obligación de convocar a las asociaciones vecinales, algo que tampoco consta en el expediente". "El plazo que hay ahora es nulo y hay que iniciar de nuevo el procedimiento", añaden.

Un momento diferente a 1200

Respecto al contenido, desde Participa se incide en que Sevilla tiene "una larga historia que no solo empieza con la conquista de Sevilla", por lo que considera que la ciudad tiene "todo el derecho del mundo de plantear un escudo moderno tras acumular 2.000 años de historia y ser un momento diferente a 1200".

Además, entiende que se vulneran los principios constitucionales en el escudo porque "la ley prohíbe cualquier tipo de simbología que en su diseño pueda vulnerar o lesiones los derechos fundamentales", algo que la formación entiende que ocurre, así como "fomento e incitación a la violencia", en la acepción recogida por la ley.

Otra de las alegaciones hace referencia a que no se puede inscribir en el registro andaluz de entidades locales que gestiona la Junta de Andalucía un escudo similar a otro válidamente inscrito, una situación ante la que apunta al escudo de la Diputación, con "figuras idénticas, incluyendo la divisa del NO&DO".

Participa defiende que no se realice sólo una interpretación heráldica sino que se recurra a un concurso público y se establezca un debate público al respecto.

En pleno del 23 de diciembre se acordó el procedimiento de aprobación del escudo de la ciudad porque no se encontraba registrado en la nueva ley, de forma que "no puede ser que una ciudad como Sevilla no tenga registrado su propio escudo", ha apuntado Castreño.