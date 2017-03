La Policía Local sólo ha inspeccionado en 20 días a dos taxis del aeropuerto

El dispositivo de la Policía Local para reforzar los controles en Santa Justa y en el aeropuerto y evitar así el intrusismo, las conductas irregulares en el sector del taxi o los cobros abusivos en la actividad de transporte de pasajeros ha realizado desde su puesta en marcha el pasado 16 de febrero un total de 87 comprobaciones. De éstas, sólo dos corresponden a taxis de Sevilla, el resto han sido 46 sobre taxis de otros municipios, 18 sobre coches particulares y 20 sobre vehículos del alquiler con conductor (VTC).

Estas intervenciones han derivado en un total de 40 denuncias, de las cuales dos corresponden a taxis de Sevilla por distintas irregularidades en el servicio del aeropuerto. También se ha denunciado a todos los vehículos de alquiler inspeccionados, de los cuales 12 pertenecen a la empresa Cabify, nueve por no llevar la hoja de ruta y tres por captación de clientes de forma irregular. También se han interpuesto 17 denuncias contra particulares por distintas infracciones o irregularidades no vinculadas con el intrusismo y una denuncia por intrusismo a un vehículo particular.