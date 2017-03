La Policía inmoviliza dos 'taxis clandestinos' en menos de 24 horas

La Policía Local de Sevilla, adscrita a la Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento, y en el marco del operativo que se está siguiendo contra el intrusismo en el sector del taxi en el Aeropuerto de San Pablo y en la Estación de Santa Justa, ha detectado y neutralizado dos 'taxis clandestinos' en menos de 24 horas.

El primero de ellos operaba entre un hotel y la zona de llegadas del aeropuerto de San Pablo de la capital hispalense. Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el conductor del "falso" taxi fue sorprendido por la Policía Local cuando intentaba trasladar a unos turistas franceses, que tras la actuación tuvieron que ser transportados por un taxi de servicio público legal hasta el hotel.

Los hechos ocurrieron cuando poco después de las 19:00 los agentes detectaron un posible caso de intrusismo, por lo que activaron el dispositivo de vigilancia sobre el posible infractor. Unos 20 minutos más tarde, el vehículo, una furgoneta Nissan Primastar Gris de nueve plazas de capacidad, fue inmovilizada.

Poco después, se ha informado de la neutralización de otro vehículo particular que hacía las funciones de taxi para trasladar a tres turistas irlandesas desde Sevilla al municipio gaditano de Prado del Rey.

Esta intervención tiene su origen en las sospechas producidas por un turismo en las inmediaciones del aeropuerto, que estaba esperando a unos ciudadanos extranjeros. Identificado el conductor y los turistas, se corroboraba que se estaba ante un "transporte irregular" de personas por un turismo, un BMW serie 5 domiciliado en el citado municipio gaditano.

De las primeras pesquisas se dedujo que, al parecer, las tres turistas irlandesas habían contratado un pack que incluía vuelo, traslado desde el aeropuerto de Sevilla al municipio de Prado del Rey, hospedaje y asistencia a un curso de yoga. Por causas que se desconocen, el traslado entre el Aeropuerto y el hotel se pretendía hacer con un coche particular y fuera del marco que regula este tipo de transporte.

El conductor de este BMW comentó ante la Policía Local que se prestó a hacer este viaje porque uno de los responsables del complejo turístico rural de Prado del Rey le pidió que viniese a Sevilla a recoger a estas tres personas.

Tal y como ocurrió este viernes, este tipo de actuaciones conlleva la inmovilización del vehículo, situación que se mantiene hasta que se abonen los 1.380 euros que comporta la sanción de la infracción cometida. Al no haberse abonado 'in situ', la Policía Local ha procedido a trasladar el vehículo con la grúa municipal hasta el depósito municipal. Al importe de la sanción antes indicado se incrementará la tasa de depósito devengada por cada día que el vehículo permanezca en el mismo.

Desde el Ayuntamiento remarcan que esta situación, "independientemente de ser una transgresión a la norma, produce un grave daño en el sector del taxi y una competencia desleal para estos y para los vehículos vtc", a lo que hay que sumar "el provocado al sector turístico".

Las tres turistas, víctimas de la situación creada por este transporte irregular, estaban desprotegidas a efectos de seguro y responsabilidad civil, y tuvieron que volver al aeropuerto para esperar un transporte legal con el fin de poder satisfacer los términos de la actividad contratada de turismo real en la provincia de Cádiz.

"Como ya he reiterado en distintas ocasiones, tenemos todos los frentes abiertos y no vamos a parar de intervenir. Todas las partes tienen que ser consecuentes con el cumplimiento de la norma y ser muy escrupulosos para no dañar la imagen del turismo en nuestro país", ha enfatizado al hilo de esta actuación el concejal delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento hispalense, Juan Carlos Cabrera.