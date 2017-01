Póquer de juicios para 2017

C style="text-transform:uppercase">uatro grandes juicios que marcarán la crónica de tribunales a lo largo de 2017, con independencia de que continuará la instrucción de las distintas macrocausas que instruye la juez María Núñez Bolaños, quien además ha perdido desde el 31 de diciembre a uno de los jueces de refuerzo, Álvaro Martín, que regresa al juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla tras haber pasado más de tres años -desde septiembre de 2013- instruyendo las primeras piezas separadas del caso de los ERE fraudulentos.

El póquer de grandes procesos arranca justo tras los Reyes, porque la juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, ha fijado para el próximo 17 de enero el inicio de la vista oral contra el ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos y el ex asesor del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, que serán enjuiciados junto a otros ocho acusados por las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla, la empresa pública de la que partió el escándalo de los ERE.

La Fiscalía reclama una condena de dos años de prisión a para los diez acusados que se sentarán en el banquillo, a los que atribuye un delito de fraude y exacciones ilegales, aunque también reclama una condena de nueve años de inhabilitación especial para el ex director general de la lonja Fernando Mellet.

Esta vista oral se prolongará durante 28 sesiones entre los meses de enero y marzo.

La segunda cita judicial importante del año llegará en el mes de abril, puesto que la Audiencia de Sevilla ha fijado a partir del 18 de abril el juicio contra el ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, que se enfrenta a una petición de condena de tres años de cárcel y al pago de 3,6 millones de indemnización por un delito de apropiación indebida. De este juicio se han establecido inicialmente otras 24 sesiones que se desarrollarán entre los meses de abril y octubre, habiéndose señalado para el 5 de junio la declaración de Lopera. Hay algunos que confían en que la Fiscalía y las acusaciones particulares que ejercen las asociaciones de notables béticos lleguen a a una conformidad que evite la celebración del juicio, pero para ello el ex mandatario del Real Betis tendría que reconocer las supuestas irregularidades, algo que a lo largo de la tortuosa instrucción que se inició en 2008 por la juez Mercedes Alaya siempre ha rechazado. De hecho, su defensa solicita la libre absolución, porque entiende que Lopera "ni se ha extralimitado en sus funciones, ni ha realizado actuaciones en detrimento económico del Real Betis y no le ha provocado perjuicio alguno".

Al margen de este juicio, la vista oral más esperada para el año que viene es la del caso de los ERE, el enjuiciamiento de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por su supuesto conocimiento del fraude en el pago de las ayudas sociolaborales y directas a empresas. Todavía hay muchas dudas de que el juicio pueda iniciarse antes de que acabe el 2017, a pesar de que el juez Álvaro Martín ya dictó el auto de apertura de juicio oral, el sumario está concluido y la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado las penas para los 26 ex altos cargos procesados.

Aún queda por determinar a qué sección de la Audiencia le corresponderá, por un turno especial de reparto implantado recientemente, el enjuiciamiento de esta pieza de los ERE, y todavía no se han resuelto los recursos presentados por los ex presidentes y otros ex altos cargos. Además, la Audiencia de Sevilla y el TSJA deberán fijar medidas extraordinarias para la celebración de la vista oral, puesto que en la actualidad resulta bastante complicado que alguna de las salas de vistas de la Audiencia pueda acoger un juicio con 26 acusados y sus respectivas defensas, no descartándose incluso que, como Sevilla no cuenta con una Ciudad de la Justicia, haya que trasladar este juicio a una sede provisional fuera del viejo edificio del Prado de San Sebastián. En principio, el juicio podría celebrarse en la Sala donde actualmente se celebran los juicios con jurado popular, pero como se prevé que la vista pueda durar hasta ocho meses, dificultaría enormemente la tramitación de los juicios con jurado, muchos de los cuales son además asuntos preferentes porque hay acusado que están en prisión provisional. La búsqueda de esta nueva sede y su acondicionamiento, retrasaría el posible inicio del juicio a los ex presidentes.

Fuentes de la Audiencia apuntan que ese hipotético emplazamiento externo de la Audiencia de Sevilla debería incluso comprometerse por un período mínimo de dos años, puesto que además del juicio a los ex altos cargos, en la macrocausa de los ERE se pueden formar más de 200 piezas que también deben ser enjuiciadas.

Algunas de estas piezas, como las relacionadas con las ayudas a las empresas Aceitunas y Conservas (Acyco) y Surcolor-Surcolor Óptica, también están finalizadas, de ahí que no se descarta que algunos de estos juicios -con un número menor de imputados- pueda celebrarse en la Audiencia antes del juicio a Chaves y Griñán.

Septiembre es el mes que completa el póquer de juicios en Sevilla. El día 12 arranca en el juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla el juicio por el supuesto amaño de las oposiciones en la Policía Local, en el están procesadas 45 personas, de las cuales 37 son miembros de la Policía Local. La vista se prolongará hasta el mes de diciembre, en sesiones de martes, jueves y viernes.

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de 13 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros para el superintendente de la Policía Local Juan José García por delitos continuados de prevaricación y revelación de secretos, mientras que el resto de agentes que superaron las oposiciones gracias a la supuesta filtración de los exámenes se enfrentan al pago de una multa de 100.000 euros y a cuatro años de inhabilitación.

En su escrito de acusación, la Fiscalía detalla las relaciones que tienen los opositores beneficiados por la filtración con mandos, agentes y sindicalistas. Así, detalla que además de los relacionados con Juan José García, figura además un sobrino del intendente mayor de la Policía Local, Gabriel Nevado; dos hijos de un subinspector de la Policía Local, hijos de oficiales -uno de ellos perteneciente a la Unidad de Escoltas del alcalde-, y de agentes del Cuerpo. También figura el hijo de una representante del PSOE en la Junta del Distrito Norte; el de un comisario de la Policía Nacional; los de los jefes de Policía de Umbrete y Algeciras; y de un funcionario de los juzgados ya jubilado.

