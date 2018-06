Premio a Francisco Correal por la entrevista a una farmacéutica

El periodista de Diario de Sevilla Francisco Correal recibirá el próximo 21 de junio, en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, el premio de periodismo de la Fundación Farmacéutica Avenzoar. El motivo de este galardón es la entrevista que hizo el año pasado a la boticaria Cinta Rodríguez León, que regenta una farmacia en las Tres Mil Viviendas. La entrevista se publicó el 8 de julio de 2017, dentro de la serie Los invisibles, en la que el autor entrevista cada semana a una persona que haya destacado por su trayectoria profesional o que simplemente tenga una buena historia que contar.

Es el caso de la farmacéutica de las Tres Mil, que precisamente había recibido ese año el premio de la Fundación Avenzoar a la mejor labor profesional del año. El titular de la entrevista ya daba una idea del trabajo que esta mujer ha desarrollado en el Polígono Sur durante 24 años: "Una mujer me pidió que le leyera una carta del marido, que estaba preso". En la primera pregunta, el periodista le explicaba a la entrevistada que le había costado trabajo encontrar la farmacia porque no tenía ninguna cruz verde. "Se la han llevado más de una vez y ya no la ponemos. No sé para qué la querrán. Será por el hierro, por el neón", respondía la boticaria, nacida en Huelva en el año 1964 y que se ha ganado ya el cariño y afecto de los vecinos del barrio más deprimido de Sevilla y también el respeto de sus colegas.

Francisco Correal Naranjo nació en 1957 en Ciudad Real. Llegó a Sevilla en 1977 para realizar prácticas en El Correo de Andalucía y desde entonces ha escrito para periódicos como Lanza, La Voz de Avilés, Diario 16 o El País. Desde 1999 es miembro fundacional de la redacción de Diario de Sevilla, donde escribe habitualmente en la sección de Local. También ha publicado varios libros de diversa temática.