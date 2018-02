Presupuesto rima con Metro

Hasta el rabo, todo es toro. Las negociaciones sobre las cuentas de la ciudad para este año entre socialistas y populares aún no han dado su última bocanada. Todo quedará zanjado antes del almuerzo del próximo miércoles, fecha prevista en la que se celebrará la esperada sesión plenaria. Lo último fue el ofrecimiento ayer de Juan Espadas a Betrán Pérez para llegar a un acuerdo sobre la programación de la red completa del suburbano a cambio de su abstención en la votación de los presupuestos. Presupuestos rima con Metro.

"El PP municipal vuelve a decir que está dispuesto a pactar, pero no dicen en qué y ahora Pérez habla del Metro, que no sé que tiene que ver con el presupuesto del Ayuntamiento". El primer edil consideró que los populares no tienen clara su postura sobre las cuentas, y recordó que no se está pidiendo "ni una adhesión sin fisuras al gobierno ni un apoyo en términos de confianza al alcalde". Un palito para el líder de la oposición: "Parece que está incómodo porque no estaba en la foto del acuerdo de las tres administraciones. Pues yo lo firmo, como he hecho con la Junta de Andalucía y el Gobierno central, que es de su partido".

"Estamos dispuestos a permitir la aprobación del presupuesto siempre y cuando el alcalde se sume a las históricas reivindicaciones del PP". Esta declaración de Beltrán Pérez fue realizada en un acto en el que coincidió con Espadas. El inicio de los talleres Pinta tu Murillo. El portavoz popular exige que se acometa una red completa y que el preacuerdo alcanzado recientemente entre el Estado, la Junta y el Ayuntamiento no se limite al tramo comprendido entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián. "No entiendo cómo hay opciones políticas encabezadas por el alcalde que pueden sumarse al discurso de la resignación".

El alcalde necesita el respaldo de otro grupo político (Ciudadanos votará a favor) para aprobar el presupuesto. Mantiene abierta otra puerta. Participa Sevilla celebrará mañana una asamblea para decidir su voto al presupuesto después de la incluirle hasta 8,3 millones para inversiones en los distintos distritos de la ciudad, la creación de un protocolo contra las agresiones sexuales o mejoras ambientales en los colegios. La formación verde morada sostiene que "Espadas está intentando desesperadamente dar protagonismo a Participa porque le ha salido mal el pacto con la derecha y se ha metido él solo en un callejón sin salida".