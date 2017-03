Problemas por una arqueta rota en los pisos sociales de los Bermejales

Los vecinos de los pisos sociales de alquiler que la Junta de Andalucía tiene en los Bermejales, concretamente la veintena de ellos que habita en el número 8 de la calle Burdeos, han denunciado que la Administración andaluza se niega a reparar el atasco de la arqueta de saneamiento, que rebosa y genera malos olores y gases, debido a la falta de mantenimiento y conservación de la misma.

La empresa metropolitana de aguas advirtió el pasado 2 de febrero a la presidenta de la comunidad, Kalima Ben Califa, que sus inspectores habían detectado que la instalación interior de saneamiento "no cumple con lo dispuesto en la normativa en vigor por la falta de limpieza de la arqueta sifónica y por tener un tubo corrido y no tener sifón" (en la fotografía adjunta). Esa arqueta desemboca en el garaje, que está abandonado y sin uso desde hace años.

Emasesa avisa de que esa anomalía puede ocasionar perjuicios a los ocupantes del inmueble con atascos, y entrada de malos olores y gases en la finca. Por todo ello, la empresa de aguas da 45 días para reparar la avería o cobraría un incremento en la cuota de depuración, más otros 36 euros si en una nueva inspección la arqueta seguía sin arreglar.

La Administración andaluza, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Avra), ha respondido a la presidenta de la comunidad, en un escrito fechado el pasado 16 de marzo, que son los vecinos los que deben ocuparse del mantenimiento y conservacion de las zonas comunes del edificio, y les insta a "que realicen un contrato de mantenimiento periódico de la red", y asegura que así lo han hecho otros bloques de la intercomunidad donde se integran. La Junta alega que esta obligación figura en los contratos de arrendamiento firmados. En ese mismo escrito, el director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Rafael Rivera, responde a la presidenta que "no corresponde a esta Agencia asumir la reparación de las deficiencias comunicadas".

El problema de los vecinos es que carecen de ingresos suficientes para hacer frente a una reparación de esta naturaleza. Ni siquieran pagan el recibo del agua de Emasesa (lo hace por ellos el Ayuntamiento) debido a sus precarias condiciones económicas.

"Estamos sin seguro en el bloque para hacer frente a las reparaciones como la de la arqueta porque la Junta no lo hace, pero sí nos obliga a que cada vecino tengamos un seguro de la vivienda. La administración andaluza no se toma en serio los problemas de sus pisos sociales", lamentaba ayer Kalima, portavoz de los vecinos, quien explicó que no pueden con más gastos, ya que pagan la renta, el ascensor, la luz y el IBI. Añade Kalima que la respuesta de la empresa pública Avra sobre la necesidad de hacer un contrato de mantenimiento periódico "lo dicen ahora que me he quejado, porque hace unos años no decían nada".

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ha denegado también a este bloque la adaptación de la entrada del edificio a personas con movilidad reducida con una rampa con las pendientes previstas en la normativa "dada la configuración de la entrada" y responde a la presidenta que sólo se podría instalar "una barandilla a una altura inferior a la existente".