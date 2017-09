Publicadas las bases para cubrir 23 plazas de bombero en el Ayuntamiento

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla ha publicado las bases de la convocatoria para cubrir un total de 23 plazas de bombero del Ayuntamiento.

Estas bases generales y anexos fueron aprobadas en la Junta de Gobierno celebrada el día 28 de julio con el objetivo de regular las normas del proceso de selección para el acceso a la condición de funcionario de carrera de la escala de Administración Especial en la categoría de bombero, mediante el sistema de oposición libre.

Según la información recogida, dichas plazas están incluidas en las ofertas de empleo público de los años 2015 y 2016 y el plazo de presentación de solicitudes, de veinte días, comenzará una vez que se publique la citada convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entre los requisitos para presentar la solicitud, se encuentran tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos del EstatutoBásico del Empleado Público sobre acceso de otras nacionalidades de la Unión Europea; tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; no haber sido separado o despedido por expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta por resolución judicial; así como no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad establecidos en la legislación vigente.

También, se indica que ha de estar en posesión del título de Bachiller, FP II u otro equivalente; poseer los permisos de conducir de la clase C+E en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y tener el compromiso de conducir vehículos del Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento conforme a los permisos exigidos.

Las pruebas de selección contarán con siete ejercicios, de carácter eliminatorio. Así, habrá ejercicios físicos para evaluar la velocidad de los candidatos, su resistencia, potencia, capacidad de nadar o a la hora de trepar por una cuerda. Además del cuestiones sobre el propio temario, se analizará el conocimiento del trazado urbano de la ciudad de Sevilla, se harán pruebas de tolerancia al trabajo en altura y de orientación y confinamiento, así como un ejercicio psicotécnico y un examen médico.