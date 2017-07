Quiosqueras en pie de guerraLas Vegas

En Las Vegas no hay tiendas ni bares. Hubo una vez unos locales comerciales, pero hace años que los derribaron después de que se pasaran una buena temporada sin uso y se convirtieran en refugios de indigentes y drogadictos. Lo más parecido a un negocio en esta zona deprimida de la ciudad es una serie de quioscos que hay repartidos por todo el barrio, ubicados en los bajos de los bloques o en autocaravanas, que funcionan como bares clandestinos y tiendas de desavío. Hay unos 33 diseminados por las calles de Las Vegas. Todos son ilegales y sus propietarios han recibido estos días un ultimátum de la administración: en quince días han de cerrar.

La medida ha puesto a los quiosqueros en pie de guerra. Casi todas las personas que regentan estos negocios son mujeres, casi todas madres y algunas con pasado de delincuencia y drogas al que no quieren volver. Están dispuestas a pagar impuestos, a declarar sus ingresos y a regularizar su situación, a negociar con la administración una alternativa que les permita poder ganarse la vida sin delinquir. Si les obligan a cerrar, el panorama que tienen ante sí no es nada esperanzador.

"Yo tengo siete hijos. Salí de prisión hace nueve años. Vendía drogas. No quiero volver a la cárcel, monté mi quiosco precisamente porque quería ganarme la vida honradamente", cuenta Concepción Hidalgo. Empezó con una mesita de playa en la que vendía chucherías, a la que siguió un pequeño tinglado en los bajos de su bloque, luego compró una autocaravana que ahora mantiene cerrada y después rehabilitó un pequeño cuartillo en un bloque que estaba medio derribado.

"Lo limpié todo, lo desinfecté, tapé los agujeros que habían hecho las ratas. Esto era un sitio en el que se metían los enganchados. Tengo compradas hasta las losetas para alicatar el suelo, pero si me tengo que ir para qué las voy a poner. Me he gastado 600 euros en arreglar esto, han dejado que lo hiciera para ahora echarme", dice esta mujer, que muestra además un plan de empresa que ha presentado ante la Junta para poder acceder a la concesión de un local de uso comercial. Hace calor. Es viernes y la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado la alerta naranja por altas temperaturas. La mujer abre una nevera y saca dos latas de Gatorade. "Tomad, por favor, estáis invitados", y se las entrega al periodista y al fotógrafo, que se refugian en la sombra de un toldo de playa que ella misma ha colocado.

La mayoría de estos colmados o pequeñas tiendas son del mismo corte. Venden chucherías, refrescos, patatas fritas, gusanitos, productos de limpieza y cualquier cosa que haga falta en la casa. "Si algún vecino del barrio quiere comprar algo, acude a nosotros. Lo más cerca que hay es un supermercado frente al Parque de Bomberos. Si un niño viene sediento del colegio, nos tiene para comprarnos un refresco o una botella de agua". Concepción Hidalgo ejerce de guía por los distintos puestos de la zona y presenta a sus compañeras. Están todas unidas en la misma causa, para la que han encontrado apoyo en la asociación de vecinos Martínez Montañés, presidida por Rafael Pertegal Ruiz de Henestrosa con la ayuda de su hijo, Rafael Pertegal Santiago.

"Ellas están dispuestas a regularizar su situación y a que estén controladas en todo momento. Quieren pagar impuestos e incluso un alquiler por sus locales. Nos parece que el problema tiene una solución muy sencilla. Quitar estos puestos supone dejar en la calle a 33 familias del barrio, con lo que eso significa en una zona como ésta", apunta Pertegal Santiago. La propia tendera advierte. No quiere volver a vender droga, pero si no tiene más remedio tendrá que hacerlo. O se dedicará a robar. Sus hijos no se quedarán sin comer.

Pilar Cortés tiene una autocaravana que abre a las nueve de la noche y, ahora, en las noches de verano, mantiene abierta hasta la una. Vende hamburguesas y serranitos. A 2,50 euros la hamburguesa con lechuga, tomate, bacon, queso y huevo, más patatas fritas y una lata de Pepsi. "Viene hasta gente de otros barrios, y puede usted ver cómo lo tengo", dice, y abre las puertas de la furgoneta.

En otra autocaravana está Rocío Pérez Montesinos. Su madre empezó con un quiosco de este tipo hace 38 años. Ella tiene 37 y ha vivido toda su vida de este negocio. Muestra dos cuadernos en los que tiene apuntado todo lo que deja fiado. "Aquí se fía. La gente no llega a final de mes. Pero son buenos pagadores. En cuanto tienen dinero vienen a pagar sus deudas", explica. Concepción Hidalgo, la más guerrera de las tenderas, le entrega un billete de 20 euros a una mujer que le ha pedido ayuda. "Para que vean ustedes, aquí nos ayudamos".

Rosario Reyes es otra de estas comerciantes. Lleva doce años en otro pequeño cuartillo de un bloque de Las Vegas. Vende embutidos, pizzas, pan, bocadillos calientes y lejía. Tiene tres niños y es la primera vez que le dicen que tiene que cerrar. Frente a su negocio está el de Mohamed y Rosa. Él es el único hombre que trabaja en un negocio de este tipo en este conjunto de edificios. Ha hecho un pequeño pasillo de baldosas para entrar en su tienda. En el momento en que este periódico visita el local aparece un repartidor. El trabajador tampoco entiende por qué han de cerrar. "Estas criaturas, si cierran, terminarán cayendo en la delincuencia".

En otra zona del barrio hay una tienda que está abierta las 24 horas. Puede que en alguno de estos quioscos se venda alguna sustancia estupefaciente, pero precisamente los afectados por esta orden de cierre entienden que la regularización traería consigo más controles y se acabaría con cualquier venta ilegal.