Recta final para los Premios Clece

La tercera edición de los Premios Compromiso, unos galardones que buscan reconocer e impulsar iniciativas sociales de ayuda a colectivos desfavorecidos, afronta sus últimos días para la recepción de las candidaturas, ya que finalizará el día 20 de este mes.

A diferencia de las ediciones anteriores, esta vez los Premios son a nivel estatal y están centrados en una problemática concreta: la violencia de género.

El objeto de estos galardones es reconocer la labor de diferentes personas y organizaciones sin ánimo de lucro en temas relacionados con la integración laboral de mujeres que sufren o han sufrido maltrato y con la sensibilización sobre la violencia de género.

En esta III Edición de los Premios Compromiso habrá las siguientes categorías: Premio al Mejor Proyecto Social relacionado con mujeres víctimas de violencia de género realizado por entidades sin ánimo de lucro. En esta categoría se premiarán los tres mejores proyectos seleccionados por el jurado con una dotación económica de 10.000 euros cada uno.

Premio al Autor del Mejor Trabajo Periodístico relacionado con la violencia de género. Un único premio que estará dotado con 7.000 euros de premio. El Premio Especial del Jurado a la Personalidad más relevante en la lucha contra la violencia de género, que será seleccionado por el jurado. Toda la información y bases de los premios están disponibles en la web: www.clece.es/es/proyecto-social/premios-compromiso/edicion-3-2017/

ACERCA DE CLECE

Se trata de una empresa de servicios a la sociedad con una fuerte implantación local. Está especializada en la prestación de servicios a las personas (servicio a los mayores, servicios sociales, educativos, etc.), a los inmuebles (limpieza, mantenimiento, servicios energéticos, etc.) y a la ciudad y el entorno (servicios medioambientales, aeroportuarios, etc.) para todo tipo de instituciones y empresas. Cuenta con 72.000 empleados en España de los que un 10% pertenecen a colectivos vulnerables.

Clece Social es el proyecto social de Clece. Bajo los ejes de Empleabilidad, Integración, Sensibilización y Cuidado de Personas busca el bienestar de diferentes colectivos, especialmente aquellos más vulnerables. En la actualidad, 7.381 trabajadores de su plantilla provienen de colectivos desfavorecidos, para lo que colabora con 350 asociaciones, fundaciones, entidades sociales y organismos públicos.