Rectificación de Francisco Perea Bartolomé

Estimado Sr. Director del Diario de Sevilla:

Me dirijo a Vd., para ejercitar mi DERECHO DE RECTIFICACIÓN salvaguardado por la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de Marzo, reguladora de dicho derecho, en relación con la publicación en el Diario que dirige de un extenso artículo recogido en la edición del pasado Domingo día 18 de Diciembre de 2016, con titular en primera plana "La disputa policial que dejó a Sevilla casi sin agentes", para después ocupar dos páginas completas, la 10 y la 11, con el título "La guerra interna que desangró a la Policía" y del que se hace responsable el periodista D. Fernando Pérez Ávila.

SOLICITO SE RECTIFIQUE: El fondo del contenido del artículo sobre "la deficiente distribución de los recursos, que se basó más en el puro enfrentamiento personal entre jefes que en las verdaderas necesidades de seguridad ciudadana". El CNP trabaja aplicando la Dirección por Objetivos, entre los que destaca como objetivo principal el de la Disminución de la Delincuencia. El uso y asignación de funciones de los efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, en lo sucesivo (BPSC), corresponde al Comisario Jefe de dicha Brigada, con el control y autorización directa de su Comisario Provincial de Sevilla, del que depende.

SOLICITO RECTIFICAR.- Por no ser cierto, cuando se dice que "la Jefatura fue reduciendo esta Unidad, no destinando a ella ninguno de los policías recién llegados a Sevilla". Hecho comprobable en la sección de personal de esta Jefatura.

SOLICITO SE RECTIFIQUE.- EL FALSO TRASFONDO RELIGIOSO QUE IMPREGNA TODO EL ARTÍCULO Y QUE SE SEÑALA TAMBIÉN COMO UNA CAUSA DE UNA MALA UTILIZACIÓN DE LOS EFECTIVOS POLICIALES. Solicito rectificar que mi nombramiento como Jefe Superior se debió a la decisión del anterior Ministro del Interior, y a una supuesta afinidad entre ambos, e incluso a una estrecha relación con el Opus Dei. Ignoro los sentimientos religiosos del Sr. Ministro, pero a mí me califica como muy religioso (y aunque creo que merecen respeto e intimidad mis creencias y no debiera explicitar las mismas), no tengo inconveniente en decir que respecto al comentario de "muy religioso", le informo que ni mucho ni poco, soy Cristiano y lo proclamo con orgullo, pues no es nada de lo que tenga que avergonzarme. Respecto a mi afinidad o cercanía al Opus Dei, al cual respeto, aclaro que nunca, ni yo, ni ningún miembro de mi familia ha pertenecido o tenido relación con esa Institución.

También pido RECTIFICAR, pues no es cierto, mi vinculación o amistad con el Ministro del Interior anterior, pues sólo he intercambiado los saludos de rigor en 3 ó 4 Actos Oficiales en los que hemos coincidido. Ignoro de dónde deduce el periodista "que tuve unas malas relaciones con el anterior D.A.O., D. Eugenio Pino". Estoy seguro que en mi nombramiento no tuvo nada que ver el anterior Ministro y sí el Sr. Pino, de todas formas yo he sido siempre leal y disciplinado con mis superiores, y ni directa ni indirectamente he criticado en los medios la forma de trabajar de los mismos, así me comporté siempre con el Sr. Pino.

Continuando con el tema religioso, también es falso (y solicito rectificar) una utilización excesiva de policías en las procesiones de Semana Santa. Tanto la Semana Santa, como la Feria de Sevilla, son dos acontecimientos de masas que por su especial relevancia, requieren de la participación de distintas Brigadas y Unidades incluso con el apoyo de otras Unidades extra regionales, según planes ya muy elaborados en el tiempo. La policía actúa trabajando operativamente con el 100% de sus efectivos incluidos en el dispositivo. También es incierto que se incremente esta actividad en funciones de representación, las cuales son mínimas e históricas, que se limitan, con carácter voluntario, a la presencia del Jefe Superior y dos Comisarios en los desfiles procesionales de las Hermandades de "La Lanzada" y "San Benito", acompañados por policías alumnos voluntarios en prácticas, por la vinculación histórica con estas dos queridas Hermandades; también se participa en el Corpus sevillano y en la procesión por la Patrona de Sevilla, la Virgen de los Reyes, el Jefe Superior, acompañado voluntariamente por dos Comisarios, por cierto, el Comisario Sr. Vidal me ha acompañado voluntariamente en algunas de estas procesiones aludidas.

No es cierto, y solicito rectificar, que el Salón de Actos de la Jefatura Superior "lo haya convertido este Jefe Superior en una capilla". En este Salón se imparten cientos de cursos de temática policial, y en una ocasión se ha utilizado para una Misa. Parece ignorarse, que tanto las Fuerzas Armadas como las de Seguridad contamos con un Arzobispo, por cierto sevillano; además dentro de la DGP existe un Servicio Católico Religioso, y en algunas Jefaturas, se cuenta con policías que a su vez son Diáconos, integrados en el mencionado Servicio Religioso y con autorización oficial para ello. Desde hace más de 12 años, en este Salón de Actos se celebran al menos dos actos de contenido religioso, como lo son el Pregón de Semana Santa, y la Exaltación de la Navidad. Además desde el Diaconado de esta Jefatura, se impone la ceniza el Miércoles de Ceniza, se asiste a bodas de funcionarios y familiares, funerales, campaña de recogida para el Banco de Alimentos etc. En este contexto, cuando el Arzobispo de Sevilla me ofreció celebrar una Misa de Acción de Gracias por mi jubilación, por mi familia y por todas las familias de los policías que desearan asistir, me pareció un lugar adecuado ofrecerle nuestro Salón de Actos, a lo que accedió y le estaré eternamente agradecido.

SOLICITO RECTIFICACIÓN.- Aunque este hecho se ha llevado a cabo estando yo jubilado, cuando se dice "la Jefatura ha movido ficha relevando al Sr. Vidal al que responsabiliza de una mala gestión". Durante mi tiempo como Jefe Superior no he solicitado nunca a nuestro Centro Directivo (División de Personal), ni por escrito ni verbalmente, la sustitución del Sr. Vidal. Tampoco me he pronunciado nunca ante mis superiores o en otros ámbitos sobre calificar la gestión de su Brigada. La remoción del Sr. Vidal en el cargo provisional que ocupaba se ha debido a que otro comisario con muchos más méritos ha accedido a este puesto en un concurso general de méritos,

SOLICITO RECTIFICACIÓN.- Cuando expresa que "Perea, un hombre que ha desarrollado su carrera en despachos y Embajadas", tengo que rectificarles respecto a mis destinos en Embajadas. Sólo he estado en una, en singular, y después todos mis puestos han sido de carácter operativo.

SOLICITO RECTIFICACIÓN.- Por lo que se denomina "fastuosa comida de despedida, organizada personalmente por mí" pues no es cierto que yo organizara nada personalmente. Cuando se jubila un Jefe Superior, se forma voluntariamente un Comité Organizador, como fue el caso, el cual publicita a toda España el Acto y se comunica a compañeros jubilados, y personas de la Sociedad Civil, autoridades, etc., por si desean asistir, cada cual pagando el cubierto de su bolsillo. Al acto acudieron autoridades y compañeros de todas las escalas y categorías, más de 200. Me ofende que se piense que yo soy capaz de "sentenciar a nadie porque no asista a mi comida de despedida", ya se ha explicado suficientemente que el Sr. Vidal cesa en su puesto por un concurso que había sido convocado mucho antes de la celebración de mi comida de despedida, luego es algo objetivo y falso.

Fdo.

Francisco Perea Bartolomé

Comisario Principal del CNP

en situación de jubilado

ExJefe Superior de Policía

de Andalucía Occidental