Relevo marcado por una ausencia

Al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se le llenó la boca hablando de Felisa Panadero, la subdelegada del Gobierno saliente. "Una mujer a la que los sevillanos siempre estaremos agradecidos por su encomiable disposición y esfuerzo para solucionar los problemas", dijo Zoido, en el atril del patio de la Delegación del Gobierno. Su discurso cerró el acto de toma de posesión de los ocho subdelegados del Gobierno en las distintas provincias andaluzas. A los cinco que no repiten, entre los que está Panadero, les dio las gracias por sus "desvelos" y les habló de la importancia del cambio en sus puestos para mantener intactas las energías que se requieren en un cargo clave para la seguridad ciudadana. "Ahora podréis descansar", les dijo.

Pero Panadero no estaba entre el numeroso auditorio que este martes se congregó en la Delegación del Gobierno para arropar a los nuevos subdelegados. Estaba la ministra de Empleo, Fátima Báñez; el director general de Tráfico, Gregorio Serrano; el teniente general de la Fuerza Terrestre, José Gómez de Salazar; el coronel de la Guardia Civil Fernando Mora; el jefe superior de Policía en funciones, Juan Ignacio Alcaraz, y el que con toda probabilidad será designado en los próximos días, José Antonio de la Rosa; la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra; el consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera; el delegado de Movilidad y Seguridad en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera; el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu; el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos... Y un sinfín de representantes públicos con otro sinfín de asesores más los familiares e invitados de los nuevos subdelegados. Pero la subdelegada saliente no apareció. Alguno preguntó por ella. "No lo sé, como no se requería confirmación no sabemos si ha venido o no", fue la respuesta.

Panadero fue destituida por presiones directas de Zoido, que ha visto con malos ojos que en los últimos meses la subdelegada tomara partido en cuestiones internas del PP de Sevilla. El ministro del Interior no le ha perdonado que se alinease con los críticos del partido. De nada sirvió su eficaz gestión al frente de la Subdelegación y la coordinación que impulsó con el Ayuntamiento de Sevilla para los dispositivos especiales de la Semana Santa y la Feria de Abril, que transcurrieron sin incidentes. Su colaboración leal con el gobierno local socialista también ha influido en su destitución. Panadero decidió este martes no acudir a la toma de posesión de su sucesor, el que fuera alcalde de Écija entre 2011 y 2015, Ricardo Gil-Toresano.

Zoido dedicó un elogio a la subdelegada del Gobierno a la que ordenó destituir

Quizás no quiso escuchar palabras de elogio de la boca del hombre que la apartó del puesto. "Podréis descansar con el orgullo de ser útiles a vuestra tierra", les dijo a todos los subdelegados salientes. Antes, destacó los méritos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, allí presente, de la que apuntó que es la titular del ramo que más tiempo ha durado en España. "Es una auténtica referencia en el trabajo y los desvelos por los demás. No es casualidad que vuelva a ser nombrada ministra de Empleo, después de una legislatura completa con un año de prórroga". Una eficacia que no sirvió para mantener en el puesto a la subdelegada saliente.

También glosó Zoido el trabajo de Antonio Sanz al frente de la Delegación del Gobierno en Andalucía. "Trabaja de manera incansable por hacerles la vida más fácil a los andaluces", señaló el ministro, que sí ha respetado al delegado en su puesto pese a ser hijo político de Javier Arenas. Sanz, por su parte, espetó a los subdelegados que su primer reto será que siga bajando la tasa de criminalidad, "porque la seguridad genera estabilidad y confianza para crecer y crear empleo". Para cumplir ese objetivo cuentan con "los mejores cuerpos policiales del mundo, como son la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuya profesionalidad es toda una garantía para la ciudadanía".

Tanto Sanz como Zoido reiteraron que ésta será la legislatura del consenso y del diálogo, la de la mano tendida permanente que Rajoy dice ofrecer al resto de partidos. Tender puentes con todos, menos con los terroristas, por mucho que la dirección de ETA se muestre partidaria de que sus presos se acojan a beneficios penitenciarios. "El terror, la violencia, la extorsión, las bombas y las balas no son y no van a ser objeto de diálogo. Quienes usan estos métodos son enemigos del sistema y tendrán al sistema enfrente. Para ellos siempre la ley y todo el peso de la ley", concluyó el ministro.