Respaldo con matices a peatonalizar desde las 'setas' a la Gavidia

Respaldo con matices. Esa es la postura que mantienen los partidos de la oposición al osado proyecto que elaboran desde hace varios meses la dirección general de Movilidad y la Gerencia de Urbanismo para que el tramo comprendido entre la Plaza de la Encarnación y la Plaza de la Gavidia sea peatonal. La intención es presentarlo a principios del año que viene tras consensuarlo con los vecinos y comerciantes que forman parte de esta arteria comercial del casco histórico.

"Creemos que antes de tomar medidas concretas sobre arterias principales del casco antiguo, tenemos que abrir un gran debate de ciudad para determinar qué queremos que sea el casco antiguo dentro de 15 años. Necesitamos tener esa previsión para no encontrarnos con un centro deshabitado, desnaturalizado, inhabitable y con dificultades para que los sevillanos puedan vivir en él. No se puede actuar improvisando medidas, sino que hay que actuar con planificación, con previsión y con un modelo claro de qué queremos que sea el casco antiguo. Y, sobre todo, con consenso y escuchando a todos los vecinos, comerciantes, grupos políticos, no se puede actuar ni tomar decisiones sin diálogo". El concejal popular Jaime Ruiz considera que antes de estudiar peatonalizar esta zona del centro se debe mejorar los transportes públicos para que no suponga aislar a los ciudadanos. Solicita que realicen estudios y se escuchen a todos los sectores implicados. Los populares entienden que esta reordenación dividiría el casco histórico en dos partes y sería un menoscabo económico para Tussam.

Desde la formación naranja entienden que el peatón es una prioridad. Ponen de ejemplo la moción presentada en el pasado Pleno para recuperar la Plaza del Duque a los ciudadanos. "Es llamativo que el gobierno presente esta iniciativa después de nuestra propuesta para el Duque. No seremos nosotros quienes no apostemos por dar privilegios al peatón en el centro, algo que nos acerca a una ciudad más accesible, más habitable y más sostenible y avanzada, pero siempre con iniciativas estudiadas y que vengan acompañadas de todas las soluciones necesarias, ya que el gobierno solo piensa en vender propuestas sin una base sólida detrás, dando la sensación de que tratan de pintar la casa antes de arreglarla". Javier Millán entiende que cualquier iniciativa de peatonalización debe ir respaldada por soluciones incluidas en el plan de movilidad. "Apostamos por la peatonalización, pero siempre de forma consensuada con los vecinos y comerciantes. Queremos realidades que mejoren la vida de los sevillanos, no más ventas de humo que acaban quedando en nada, como nos tiene acostumbrados a realizar el alcalde socialista", comentó el portavoz de Ciudadanos.

En Participa Sevilla valoraron positivamente la inicitiva de los socialistas para peatonalizar parte del casco histórico, ya que es una respuesta a la demanda de los sevillanos. "Tendrán nuestro apoyo. Es una oportunidad para mejorar la zona en lo referente a la accesibilidad", señaló Susana Serrano, que solicitó que los autobuses turísticos no mantengan su recorrido por esa zona del centro. Un matiz. La propuesta es "aún poco valiente". Desde Izquierda Unida saludaron la intención de Juan Espadas, aunque dudaron de que el proyecto "vaya a hacerse realidad con este alcalde". "La música de la propuesta suena muy bien pero creemos que se trata de un nuevo brindis al sol de Espadas y su equipo", comentó Daniel González Rojas, quien basa su escepticismo en la escasa apuesta por la movilidad sostenible y en la "nula ambición" en materia de peatonalizaciones del PSOE en los tres años al frente de la Alcaldía.