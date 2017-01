Reto de 2017Los parados cualificados

"Lo peor ya ha pasado". El reto de 2017 es "normalizar la vida de las familias vulnerables" que han padecido los efectos de la crisis, según Amalia Gómez, presidenta de la Cruz Roja en Sevilla. "La única forma de hacerlo es a través del empleo".

Cruz Roja cierra el año con unas 155.000 personas atendidas. "El número de personas que demandan apoyo para el empleo o para cubrir sus necesidades básicas no ha bajado de manera sustancial en el último año. Pero ya no hablamos de personas que padecen una pobreza estructural, sino de gente con formación y cualificada que quiere reciclarse", sostiene Gómez.

Hace dos años, esta entidad puso en marcha un programa de empleo, que en 2016 atendió a 2.227 personas, de las que 334 consiguieron un empleo. Más de 750 empresas de la provincia colaboran con Cruz Roja en este programa.

La entidad pretende centrar sus esfuerzos para el próximo año en las personas con formación y que han perdido su trabajo. Recientemente, Cruz Roja Sevilla ha recibido 135.686 euros del Fondo Social Europeo para el desarrollo en 2017 de programas de empleo.

"Son personas cualificadas, con un nivel profesional y académico superior, que pierden su empleo y ahora les resulta muy difícil volver a ese tipo de trabajo, y que se ven obligados a cambiar de profesión", indica Amalia Gómez. "Hablamos de abogados, arquitectos, periodistas. Aquí juega un papel muy importante la autoestima, creer que eres capaz de...". Su integración y normalización "es el reto de la sociedad de aquí a cinco o seis años".

Junto a los parados cualificados, Cruz Roja pretende incidir más también durante el próximo año en programas dirigidos a mujeres. "No generalicemos, pero siguen existiendo todavía empresas donde en la entrevista de trabajo preguntan a las mujeres si van a tener hijos, pero a un hombre no le preguntan si va a engendrar hijos", subraya Amalia Gómez. "La maternidad y la conciliación siguen siendo debates teóricos pero no son problemas resueltos políticamente".

Gómez fue nombrada presidenta de la Cruz Roja en Sevilla en 2007, poco antes del inicio de la crisis. "Hubo un primer momento entre 2009 y 2012 de desconcierto. No hay peor situación que no saber qué va a pasar", recuerda. "Lo bueno fue que pese a la adversidad, la sociedad española no se resignó ante la crisis. Ha podido sufrir, estar triste o venirse abajo, pero no se ha resignado", asevera Amalia Gómez. "El movimiento social y la solidaridad de la sociedad ha aumentando en estos años".

Según la presidenta de la Cruz Roja, el número de voluntarios y socios con los que cuenta la entidad en Sevilla es "bastante" superior al dato del inicio de la crisis. En el caso de los socios, se ha pasado de 11.366 en 2007 a más de 26.000 en la actualidad. También se han incrementado los legados. Recientemente, Cruz Roja Sevilla ha recibido en herencia dos inmuebles en Marchena y Alcalá de Guadaíra. Además, hace poco tiempo, Amalia Gómez tuvo conocimiento de que un hombre, aún en vida, había manifestado en su testamento la intención de dejar tras su muerte una casa de grandes dimensiones a la ONG.

En el caso de Cáritas, aunque el número de socios descendió aproximadamente un 10% durante los años 2010 y 2011, en 2015 la entidad ingresó más de cinco millones de euros, de los cuales, unos tres millones procedían de colectas, donaciones y legados. Esta organización religiosa ha rehusado hablar de las previsiones de 2016, así como de la evolución del año.

Otras entidades, como la Fundación Vicente Ferrer, con sede en la calle José Laguillo, también han sufrido un descenso de las colaboraciones en general. La organización, que centra su acción social en la India, cierra el año con 14.702 colaboraciones, entre programas de apadrinamiento, socios y otras iniciativas sociales. En comparación con 2012, este dato ha caído un 13%. El apadrinamiento de niños, en concreto, ha descendido en Andalucía un 4% en un año. Sin embargo, el número de socios comienza a recuperarse. Actualmente, la ONG cuenta con 1.246 socios frente a los 1.128 de 2015 o a los 1.009 de 2014. Desde la Fundación Vicente Ferrer confían en una pronta recuperación y se muestran esperanzados.

"Tengo mucha fe en la sociedad y en su capacidad de reacción", destaca Amalia Gómez. "Espero que los políticos, de cualquier color, estén a la altura porque en este momento necesitamos personas que miren por el bienestar general y no a la estrategia del partido", concluye.