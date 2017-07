El SAS abona 205.000 euros a una familia por daños a un niño al nacer

"Mi hijo necesita ayuda para vestirse y lavarse"

"Una cesárea lo habría evitado. Mi hijo no puede subirse solo los pantalones, no puede lavarse solo, necesita ayuda". María del Carmen, sevillana de 44 años, describe con estas palabras las secuelas que sufre su hijo de seis años a consecuencia de los daños que sufrió al nacer, el 29 de marzo de 2011 en el Hospital de la Mujer, más conocido como Maternal, del Virgen del Rocío. "No tengo recuerdos de los primeros meses. Me bloqueé. Los primeros días sólo lloraba y pedía explicaciones del parto", lamenta esta madre, que ha tenido que esperar seis años para que la Administración sanitaria reconozca los errores y el daño.