El SAT pide al Betis que actúe por "un abuso laboral" en el bar de la ciudad deportiva

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha pedido que la directiva del Betis "tome cartas en el asunto" relativo al "abuso" cometido por la concesionaria del Betis Sport Bar (en la ciudad deportiva) al no haber dado de alta a un trabajador y dejarlo sin baja por enfermedad.

Representantes del SAT encabezados por su antiguo líder y diputado de Podemos Diego Cañamero han denunciado el caso de Francisco Ávila, de 25 años, cortador de jamón en el Betis Sport Bar, que gestiona la empresa Esencias de Jabugo, donde trabajaba desde el pasado febrero y cuando en mayo le fue detectado un tumor se enteró de que no estaba dado de alta en la Seguridad Social y, por tanto, no tenía derecho a la baja por enfermedad.

Cañamero ha asegurado que este caso refleja el "modelo salvaje" que impera actualmente en la hostelería, la construcción y el campo, donde no se respetan los derechos de los trabajadores ni se cumplen los convenios correctamente.

Por ello, el Sindicato Andaluz de Trabajadores iniciará una campaña de denuncia por esta situación de explotación laboral que se están normalizando y extendiendo en sectores como la hostelería, según David Pérez, representante del sindicato de Comisiones de Base.

El representantes del SAT, Manuel Navarrete, ha dejado claro que "no van en contra del Betis" pero ha reclamado a su directiva que "tome cartas en el asunto" de la concesionaria del bar de la ciudad deportiva porque no es un asunto "sólo laboral sino humanitario".

Francisco Ávila, que está recibiendo tratamiento de quimioterapia, ha denunciado prácticas irregulares de Esencias de Jabugo y ha asegurado que intentará ir todos los días al bar donde trabajaba "para que vean como está".

El pasado febrero empezó a trabajar como cortador de jamón en el bar de la ciudad deportiva del Betis y hasta mayo cuando le detectaron su enfermedad había estado de alta laboral sólo dos meses -marzo y abril-.

Ha asegurado que desconocía que no estaba dado de alta y, por ello, se sorprendió cuando en la Seguridad Social le comunicaron que no podía recibir ninguna prestación porque no podían darle la baja por enfermedad.

Asimismo, el representante del SAT ha explicado que varios trabajadores de Esencias de Jabugo han denunciado a la empresa por prácticas irregulares como trabajar diez horas al día y estar dados de alta solo dos horas.

El SAT ha presentado una demanda en el juzgado de lo social en la que reclama la nulidad del despido de Francisco Ávila y el pago de los salarios de tramitación a este trabajador y ha anunciado que tiene pruebas contundentes de que estaba trabajando cuando le fue detectada la enfermedad, a pesar de que la empresa lo niega.

Diego Cañamero ha expresado su indignación por estas prácticas y ha reclamado que el incumplimiento por parte de los empresarios de la normativa laboral sea delito penal porque cuando no pagan a los asalariados lo que deben es un robo, igual que sucede cuando un delincuente te roba en la calle, ha alegado.