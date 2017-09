El SAT organiza un acto en la Olavide para "informar" del referéndum catalán

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha organizado en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), de Sevilla, un acto para el próximo 26 de septiembre con el objetivo de informar sobre el referéndum en Cataluña y el derecho a decidir.

Según el escrito que ha remitido el secretario general del SAT, Antonio Reina, a los militantes el acto comenzará a las 19:00 horas en la UPO para "informar y hablar del referéndum, del derecho a decidir, para que el pueblo vote y tenga capacidad para decidir su futuro".

Fuentes de la UPO han confirmado que el acto se celebrará en uno de los salones de actos del campus de la universidad, tras una reserva del SAT. Si bien, "la UPO simplemente cede el espacio, ni apoya ni interviene". En este sentido, el rector de la UPO, Vicente Guzmán, ha indicado en una entrevista a Canal Sur Televisión, que va a reclamar información sobre los términos concretos del acto, bajo la premisa de que el mismo se podrá celebrar "siempre que encaje dentro de lo que la Constitución y la ley dicen".

"No soy partidario de prohibir nada que esté dentro del marco constitucional y legal", ha abundado Guzmán, recordando al respecto el papel de la institución universitaria como "espacio abierto para la reflexión, el pensamiento y la crítica: si encaja, lo compartamos o no, la misión de la Universidad es propiciar estos debates, ya ha habido actividades que cuando nadie las acogía las ha protegido". Con todo, si el evento es contrario a lo que dictan los marcos legales, "no se trata tanto de prohibición como de activar los mecanismos para que no se lleve a cabo".

SAT: "Sobería Nacional"

"Cuando la Ley se ejecuta contra el pueblo, es de extrema necesidad, de justicia y pura legitimidad desobedecer, con pacifismo y no violencia activa", señala el escrito del SAT, que llama a la "soberanía popular", lo que a su juicio, "es libertad".

"Para hablar de lo que es democracia y de lo que no lo es. La ley tiene que estar al servicio de las personas y no al contrario", apunta el SAT, quien insta a enfrentar "su miedo" con todo "amor" y "frente a su represión todo nuestro compromiso". "Ahora vengan y prohíbanlo", cierra el escrito, adelantado por el periódico El Correo.

Según el cartel del mismo, el acto bajo el lema 1-O Empieza el #mambo contará con la intervención del portavoz del Secretariado Nacional de la CUP, Quim Arrufat. Además, intervendrán la parlamentaria andaluza de Podemos Libertad Benítez y el secretario general del SAT, Antonio Reina. Néstor Salvador, miembro del SAT, también tiene prevista su participación en este acto.