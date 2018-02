El SUP critica el nepotismo en el acceso al puesto del Puerto

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció ayer que la selección de agentes para el puesto fronterizo del Puerto de Sevilla ha seguido "el criterio del nepotismo" y no el de la antigüedad, como se anunció en su día. Algunos de los agentes que han accedido a estas plazas no tienen ni siquiera dos años de antigüedad, mientras que muchos no llegan a diez años.

El SUP considera esta forma de selección como una "falta de respeto" y lamentó que este tipo de gestos consoliden la etiqueta de "cortijo" con la que desde hace muchos años se identifica dentro del cuerpo a la Jefatura de Sevilla. El sindicato espera que no se siga tratanto a los policías como "bienes muebles, como sucedió con el despliegue en Cataluña", expuso el secretario general del SUP en Andalucía, José Antonio Beato.