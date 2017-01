El SUP denuncia un presunto acoso a un agente

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció ayer el presunto acoso laboral contra un miembro del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) de Sevilla por "conciliar" su vida familiar y laboral, según ha informado el sindicato en una nota de prensa. El SUP dio a conocer "una lamentable y nueva conducta" de los mandos policiales "que podría llegar a desembocar en un delito de acoso laboral" contra dicho agente "por haber ejercido su derecho a la conciliación familiar". El sindicato precisó que el agente "ahora sufre humillaciones constantes como modo de presión para que renuncie a este derecho que fue reconocido tácitamente".