Salamanca, Ciudad Real y la Pasión plural

En 2010, cuando me enteré de que el acuífero de las Tablas de Daimiel se estaba recuperando, decidí acercarme a verlo a la primera ocasión posible. Tantas ganas tenía, que me fui para allá -yo solo, porque mi mujer se negó en redondo- en plena Semana Santa. El Martes Santo cogí el AVE hasta Ciudad Real, dormí allí dos noches e iba y venía hasta Daimiel cada día, a bañarme de naturaleza rediviva. Volví a Sevilla para el Jueves Santo. A la caída de la tarde, el Martes y el Miércoles Santo, tuve ocasión de vivir la Semana Santa de allí.

Me sorprendió gratamente, por varios motivos. En primer lugar, porque en Ciudad Real hay bastantes cofradías; por otra parte, porque basta ojear su guía oficial para darse cuenta de la notable presencia de imagineros, tallistas y otros artistas varios, de Sevilla: desde Illanes y Castillo Lastrucci a otros más actuales, como Méndez Lastrucci, Castejón López o Ramos Corona; en tercer lugar, porque son cada día más los pasos que han adoptado el canon sevillano, en dimensiones y estilo y en caminar a espaldas de costaleros; además, porque me dio mucha alegría cuando, a la salida de la Virgen de los Dolores, de la Hermandad de la Flagelación, oí llamar al capataz "¡A ésta es!" y cuando, ya en la calle, escuché sus voces de mando: "¡Esa izquierda alante!" "¡Poquito a poco!" "¡Llámate, Luis!"; y, finalmente -last but not least-, porque me embargó la emoción y hasta se me saltaron las lágrimas cuando, acompañando al paso de palio por el camino de vuelta, bajo el cielo del anochecer, el aire se llenó de los ecos de las mejores marchas primaverales de Sevilla, interpretadas airosamente por la Banda de los Amigos de la Música de Herrera, una de las capitales musicales de la campiña sevillana.

Sí señores: en Ciudad Real, porque a ellos les ha dado la real gana, sin imposiciones de nadie, la Semana Santa está muy inspirada en la Semana Santa de Sevilla. No es lo mismo, pero tiene un aire común. Y sirve de transmisora de ideas, de creencias y de sentimientos, lo mismo que la nuestra. Yo vi gente contenta, y creyente y orgullosa de lo suyo, por las calles y plazas de la capital manchega. Y constaté la admiración por el buen hacer y bien sonar de los músicos de Herrera, los cuales, por cierto, iban acompañados de familiares felices -habían viajado con ellos en autobús-, y eran conscientes de que estaban haciendo algo importante. Sevilla y Herrera en La Mancha, en Semana Santa. Algo tendrá el agua cuando la bendicen.

Ahora, en Salamanca, en defensa de no se sabe qué esencias, el presidente de la junta de cofradías ha recomendado que los capataces de Semana Santa no hablen y dirijan como los de Sevilla. Allá ellos. Siempre habrá gente que crea que se puede encerrar en sí misma y que lo bueno es levantar muros contra la contaminación de las buenas ideas y de las formas civilizadas de convivencia; siempre habrá gente que crea que la cultura se defiende creando guetos de incontaminación; siempre habrá gente que prefiera el multiculturalismo de las esencias netamente diferenciadas al pluralismo del mestizaje enriquecedor. Pero, como piensa mi amigo Pablo Badillo O'Farrell, el multiculturalismo da primacía al yo, mientras el pluralismo realza el nosotros. Seamos plurales, seamos nosotros.

(¡Ah! En Sant Vicenç del Horts, en Cataluña, el Jueves Santo sale una cofradía fundada por andaluces y de clara inspiración malagueña. Oriol Jonqueras me dijo que, como alcalde, la presidía. ¡Cultura catalana pura! Todo vale para el nacionalismo).