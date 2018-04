Sancionan a un periodista de Canal Sur Radio con 601 euros por “alterar el orden” en el traslado del Gran Poder

El periodista de Canal Sur Radio, José Manuel de la Linde, ha tenido conocimiento a través de la Agencia Tributaria de que fue sancionado con 601 euros el pasado tres de noviembre de 2016 cuando cubría el traslado del Señor del Gran Poder a la Catedral, donde presidiría el Jubileo de las Hermandades por el Año de la Misericordia. Los hechos por los que se le abrió expediente sancionador por la denuncia de uno de los Policías Nacionales que acompañaban al paso, ocurrieron a la altura del número 51 de la calle Cuna. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, De la Linde habría “obstaculizado de manera continuada” el paso el Señor, “creando constantemente un grave peligro para los asistentes”. El atestado añade que el denunciado mantuvo una “reiterada desobediencia” y una “actitud desafiante” con los agentes, “levantando continuamente la voz” y diciendo: “soy periodista y voy a escribir mal de la Policía”, lo que, según prosigue la denuncia, habría provocado “malestar entre los asistentes que le mandan callar y creando una alteración de orden público”.

De la Linde ha expresado a este periódico su perplejidad ante los hechos que se le imputan, reconociendo que uno de los Policías, que ya tuvo un encontronazo con otro periodista a la salida del paso de la basílica, le pidió el DNI para identificarlo, pero que tras el tiempo transcurrido pensó que había quedado en nada: “Yo tenía que entrar en directo en el informativo y así se lo hice saber a este agente en varias ocasiones. Entré un par de veces y, lógicamente, tenía que estar cerca del paso para captar el sonido. Luego me retiraba a unos 10 o 15 metros. En ningún momento hubo un alteración del orden. Todo lo que dice la denuncia es falso. Los miembros de la junta de gobierno que estaban allí no comentaron nada. Yo estaba haciendo mi trabajo y le mostré mi carnet de prensa, pero este Policía no paraba de buscarme. Otros compañeros tuvieron que intervenir para calmarlo”. El periodista también niega que amenazara con escribir mal de la Policía: “Eso no se sostiene. Mi medio es la radio. Es todo alucinante”.

El periodista ha tenido conocimiento de la sanción, de 601 euros, por el embargo que ha sufrido en la declaración de la Renta. Los intereses de demora sumaron otros 120, 20 euros. Se le ha retenido la cantidad a devolver por el IRPF, aunque todavía tiene parte de la deuda pendiente.

Tras tener conocimiento ayer de la sanción, y recoger hoy el expediente, el caso ha sido puesto en manos de los servicios jurídicos de Canal Sur Radio y ha sido puesto en conocimiento de la Asociación de la Prensa. “Es un caso claro de coacción al ejercicio de la profesión. Nosotros hacemos nuestro trabajo y sabemos cómo lo tenemos que hacer”. De la Linde, además de negar rotundamente la infracción, asegura que la denuncia nunca le fue notificada en su domicilio y que por ello no ha tenido la oportunidad de defenderse según marca la ley, presentar alegaciones o acogerse a la bonificación por pronto pago.