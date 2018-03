Sanz defiende la ubicación de la comisaría del Polígono Sur por "criterios técnicos"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, insistió ayer en que la ubicación final de la comisaría del distrito Sur, en la calle Rafael Martínez Domínguez (antigua Manuel Laffón), entre el Hospital Universitario Virgen del Rocío y el Parque Celestino Mutis, no responde a una "decisión política, sino a criterios policiales y técnicos".

Sanz respondió, de este modo, a las críticas realizadas desde distintos ámbitos, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Sevilla, que lo acusa de haber roto "unilateralmente el consenso y dañar" el plan del Polígono Sur, por no construir la comisaría en esta zona. A estas críticas se ha sumado la comisionada para el Polígono Sur, María del Mar González, que apuesta por "seguir luchando" para forzar al Ministerio de Interior -que dirige el ex regidor hispalense Juan Ignacio Zoido- a "reconsiderar" la decisión

"No sabía que el Comisionado tuviera competencias en materia de seguridad", añadió Sanz, que considera una "paradoja" el rechazo del Ayuntamiento de Sevilla a que la comisaría se ubique en el solar que fijaba el convenio de 2005 -firmado por la Administración local- y en el que se establecía la cesión de este terreno municipal al Estado para la construcción de este edificio. "El Ayuntamiento cedió el terreno, por lo que ya pertenece al Estado, y la comisaría se va a poner justo donde dijo el Consistorio en ese convenio que hay que ponerla. Hay que ser rigurosos con lo firmado", sentenció.

En opinión del delegado del Gobierno, "es conveniente que nadie juegue a lo que no es y dejar a la Policía que decida la instalación de sus comisarías por criterios técnicos, de seguridad, de accesibilidad y de agilidad para que se tenga lo antes posible". "No voy a anteponer ningún otro interés", concluyó. Sanz instó a pensar en la seguridad de los ciudadanos y en dar cobertura a los 120.000 habitantes que forman parte del área de actuación del distrito policial Sur. "El Gobierno no ha tomado una decisión política, sino con criterios policiales y técnicos. Si alguien quiere defender otros interés y jugar a otras cosas, no hace ningún favor a la ciudadanía", aseveró.