Saqueo en la fragata 'Navarra'

Otro incidente tuvo lugar el 22 de agosto de 2012, cuando varios de los acusados volvieron a llevarse lingotes de plomo de lastre de la Navarra . En esta ocasión, introdujeron el material en el vehículo particular de uno de ellos, pero al llegar al punto de acceso del control del Salado de la base naval, donde se estaba realizando un control rutinario, se sospechó de la carga "ante la escasa altura entre la zona trasera del coche y el suelo". En el interior hallaron 46 lingotes, así como dos bidones con gasoil de la fragata que uno de los marinero sustrajo para su uso particular.

Un buque con experiencia en misiones internacionales

La fragata Navarra, que cuenta con una tripulación de 214 personas, es un buque de la Armada española que cuenta con mucha experiencia en el desarrollo de misiones internacionales. Así, ha participado en la operación Atalanta promovida por la Unión Europea, desplegada en océano Índico desde el año 2008 para garantizar la seguridad de las rutas comerciales en la costa somalí y las aguas interiores frente a la amenaza de la piratería. También ha participado en la denominada operación Libertad Duradera en el año 2001, donde se puso de manifiesto la capacidad de estas fragatas para intervenir en este tipo de misiones. Así, destaca la operación Socotora, llevada a cabo por la fragata Navarra junto al buque de apoyo logístico Patiño, en el que se interceptó y abordó el carguero coreano So San, en el que se descubrió una carga de misiles Scud. La fragata Navarra es la quinta de la serie F-80 clase Santa María y el lema de este buque es "Ex hostibus et in hostes", lo que significa "Del enemigo y al enemigo".