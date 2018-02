Sergio Rico: "Tenemos las mismas posibilidades de pasar"

El portero del Sevilla Sergio Rico ha manifestado que si le echa horas cuando está bien, más lo hace cuando no lo está y es blanco de las críticas por sus actuaciones, como le ha sucedido en algunas fases de esta temporada en las que destacó el apoyo del ídolo sevillista Andrés Palop.

Rico se sinceró en la televisión del club sobre los malos momentos que ha pasado y dijo que, para superarlos, le han valido los valores que ha recibido en la cantera y la labor de Palop, hacia quien siente "una sensación de agradecimiento total" porque, más allá de ser su ídolo, es "un gran amigo".

El apoyo de Palop. "Además de apoyarte, te da un punto de vista profesional y sirve de mucho. En el Sevilla no sólo me he formado como futbolista, sino también como persona".

Confianza en sí mismo. "Yo siempre he tenido claro que soy fuerte porque llegar al primer equipo no ha sido un camino de rosas. He llegado yendo equipo a equipo desde el más pequeño de los escalafones inferiores, he tenido que sufrir y luchar muchísimo, pero siempre me he sobrepuesto a las adversidades".

Sobre la vuelta de Champions en Old Trafford. "Se puede soñar. Iremos con toda la ilusión del mundo porque el Sevilla tiene las mismas posibilidades si trabaja como lo viene haciendo".