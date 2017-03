Serrano pide el indulto y reclama al Constitucional que ejecute su reingreso en la carrera

El ex juez de Familia número 7 de Sevilla Francisco Serrano Castro ha solicitado al Ministerio de Justicia el indulto total de la condena de dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y el pago de una indemnización a la acusación particular de cuatro mil euros, por un delito de prevaricación culposa, por haber modificado el régimen de visitas para que un menor pudiera salir en una cofradía, según ha confirmado el abogado Fernando Rodríguez Galisteo, que representa al ex magistrado.

La petición de indulto se produce después de que la semana pasada la Comisión Permanente del ConsejoGeneral del Poder Judicial (CGPJ) rechazara su solicitud de reingreso en la carrera judicial. Una decisión "conocida por el interesado a través de los medios de comunicación y no mediante los cauces comunicativos oficiales que serían deseables", lamenta el letrado, que considera que este extremo "es totalmente contrario a derecho, puesto que aunque la condena haya sido por tiempo de dos años, la realidad es que convierte en indiferente el límite temporal de la pena impuesta, transformándola en una condena a cadena perpetua encubierta".

El letrado señala que, siguiendo la tesis de la Comisión Permanente, resulta "irrelevante haber sido condenado a un mes, o a cincuenta años, puesto que toman la condena como definitiva, sin límite temporal, contraviniendo de forma clara Derechos Fundamentales como la libertad, la igualdad, el honor y la tutela judicial efectiva, diversos Principios Generales del Derecho y varios derechos como el derechoa la reinserción social".En este sentido, la defensa argumenta que el Tribunal Supremo en consonancia con el pleno del Consejo General del Poder Judicial manifiesta que "la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público que signifique el desempeño de funciones judiciales, no supone la completa extinción de la relación del sujeto con el cargo, pues en ambos supuestos el tiempo está claramente definido por la duración de la condena, así como que la condena penal puede determinar, además, otros efectos como la definitiva extinción de la relación funcionarial, pero no lo ha hecho en este caso".

La interpretación de la Comisión Permanente, por tanto, del artículo 42 del Código Penal por la que se aparta a Francisco Serrano es "contraria a la doctrina establecida por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial,que se recoge en la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2006 contra una juez que era titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Coín (Málaga)". En este caso, la magistrada fue condenada como autora de un delito contra la libertad individual a cuatro años de inhabilitación especial y la Comisión Permanente abrió el correspondiente expediente de separación que sin embargo, fue archivado por el Pleno de Consejo General del Poder Judicial 28 de julio de 1999, que consideró que no procedía acordarla.Independientemente de esta petición de indulto, desde el bufete Gavidia se ha solicitado también este lunes al Tribunal Constitucional, mediante escrito de incidente de ejecución, que se adopten las medidas de "ejecución necesarias para que se cumpla su sentencia en el sentido de ser restablecidos sus derechos como juez y sea declarada la nulidad de la resolución de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, pues esta resolución deja sin sentido la resolución del Tribunal Constitucional".