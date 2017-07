Sevilla se abre paso en Oriente

No son los países en los que más se vende, pero sí donde más han crecido las ventas. Egipto y Omán ganan peso en las exportaciones sevillanas. Oriente se está convirtiendo en un mercado cada vez más consolidado -y apetecible- para las empresas de la provincia. Una posición que se logra, además, con productos relacionados con sectores que constituyen una apuesta de futuro, como es el aeronáutico, aunque sin olvidar otros más tradicionales, como la ganadería. Esta apertura se produce en un contexto próspero para las exportaciones, que en 2016 superaron, en ventas generales, los 5.000 millones de euros. En el primer cuatrimestre de este año Sevilla se ha hecho con el tercer puesto andaluz en este tipo de operaciones.

A pocos empresarios se les hubiera pasado por la cabeza hace 10 años abrir relaciones comerciales con Egipto y Omán. Pese a las convulsiones políticas surgidas en el primero de los países, la exportación sevillana aumenta a pasos agigantados en estos mercados orientales. Los datos más recientes de la Agencia Andaluza de Exportaciones -Extenda- así lo constatan. En 2012 las ventas en Egipto alcanzaban un valor de 76,1 millones de euros. En 2016 esta cifra ha rozado los 224 millones. Por tanto, en cinco ejercicios la exportación se ha disparado un 195%. Un elevadísimo porcentaje del que no se deben dejar al margen, a la hora de analizarlo, las circunstancias sociopolíticas en las que se ha logrado. Por un lado, la crisis vivida en España, que lastró bastante la economía interna del país. Esta debacle obligó a las empresas a abrir nuevas vías mercantiles y a mirar al exterior. No sólo ya a los países tradicionales con los que se mantenían relaciones comerciales -Francia, Portugal o Estados Unidos-, sino a mercados donde nunca antes se habían adentrado. Por otro lado, la situación de ciertos países orientales tras las revoluciones conocidas como Primavera árabe. En el caso de Egipto, éstas se produjeron en 2011, por lo que los datos aportados por Extenda reflejan el comportamiento de las exportaciones en los años posteriores al levantamiento.

El valor de las ventas sevillanas en Egipto es el mayor de cuantas provincias andaluzas operan en aquel país. Le siguen Huelva, con más de 112 millones de euros en 2016, y mucho más alejada Cádiz, con 14,6 millones. Provincias costeras que aprovechan su salida directa al mar para ganar esta posición, pero que se quedan bastante atrasadas respecto a Sevilla en cuanto a las ventas en Egipto. De hecho, Huelva, que ocupa la segunda posición, sólo logra mover la mitad del dinero en dichas operaciones. ¿Dónde está entonces la ventaja de Sevilla? Para responder a esta pregunta hay que analizar el tipo de producto más demandado por los egipcios. Las "aeronaves" encabezan la lista, un producto en el que lidera Sevilla. En 2016 las exportaciones aeronáuticas andaluzas (no se disponen de datos provinciales) con este país árabe alcanzaron los 204 millones de euros, hasta llegar a suponer el 56,2% de todas las ventas regionales en Egipto. Quedan, por tanto, bastante claras las razones de la hegemonía sevillana en este mercado. Al empuje del sector aeronáutico hay que sumar el de la producción de cobre, que acapara más del 30% de las exportaciones. De nuevo aquí, Sevilla -junto con Huelva- se convierte en el principal mercado emisor de esta materia.

Omán presenta una radiografía casi idéntica a la de Egipto en cuestión de exportaciones. El incremento de las ventas sevillanas en este país resulta aún más espectacular. Las ventas en Omán han aumentado desde 2012 a 2016 un 2.070,6%, al partir de los 8,5 millones de euros y rebasar los 184,5 millones entre uno y otro año. Sevilla lidera de nuevo estas exportaciones en Andalucía. Y lo hace a mucha diferencia de Huelva y Cádiz, cuyas cifras -en millones- no superan los dos dígitos. La aeronáutica coloca, otra vez, en el podio a la provincia sevillana. El pasado año en Omán la venta de estos productos, a nivel regional, alcanzó un valor de 172,4 millones, el 69% de las operaciones de las empresas andaluzas. Para conseguir esta cifra hay que tener en cuenta el contrato que firmó en 2012 la Fuerza Aérea de Omán (RAFO) con Airbus Military para la adquisición de ocho aviones C295, cinco de ellos configurados para transporte táctico y tres para patrulla marítima. Con esta adquisición, el Gobierno de Omán pretendía ampliar la habilidad para patrullar en aguas territoriales del país y dirigir misiones contra la piratería, la inmigración ilegal y el contrabando. El segundo producto andaluz que más importan los omaníes es el aceite, lo que beneficia claramente a Sevilla. Su venta superó los 53 millones en 2016. Si el aumento de las exportaciones en Egitpo se produce tras las revueltas de la Primavera árabe, en Omán las relaciones comerciales se incrementan en un contexto de paz y alejado, por ahora, del terrorismo islámico, lo que ha dado lugar a que muchos expertos en la materia consideren este país como un "oasis" frente a lo que ocurre en otros países del entorno. Aquí no se llega a ese fanatismo y los grupos terroristas no reclutan soldados. Una situación que ayuda a que la actividad mercantil aumente y sea cada vez más próspera.

La apertura y consolidación de Egipto y Omán como países de destino de las empresas sevillanas ha contribuido a la diversificación de los mercados, hasta tal punto que sólo cinco países comunitarios se incluyen entre sus 10 primeros destinos. Francia sigue ocupando la primera posición, con unas ventas de 628 millones de euros; le siguen Portugal, con 504 millones; Estados Unidos (468); Alemania (331); Italia (323), Reino Unido (319) y luego ya se cuelan en esta tabla Egipto, con 224 millones; Argelia, con 210; Omán (185); y Malasia (163). De todos ellos, las subidas interanuales más destacadas (entre 2015 y 2016) han sido las registradas en Egipto y Omán (un 112% y 111%, respectivamente), mientras que en las islas británicas y en Malasia han descendido (-5,2% y -485). La primera de estas bajadas se puede atribuir al Brexit.