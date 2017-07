Sevilla por su río advierte que el mayor calado no soluciona la entrada de buques medianos

La Plataforma Sevilla por su río, la industria y el empleo, promovida por la Confederación de Empresarios de Sevilla, la Cámara de Comercio y los sindicatos UGT y CCOO aseguró ayer que los 20 centímetros de aumento en la escala de calados para entrar al puerto de Sevilla (que ha pasado de los siete metros que tenía al límite máximo de 7,20 metros) "en absoluto solucionan los graves problemas que tienen los buques de tamaño mediano para acceder hasta el puerto de Sevilla". Y reiteran que estos centímetros ganados se deben "al aprovechamiento de la amplitud de la onda de marea y a la adecuación de los atraques de la dársena".

En efecto, ese mayor calado permite a los barcos cargar 300 toneladas más pero no cambia la limitación de entrada al puerto de Sevilla por su escasa profundidad, lo que provoca que sólo puedan entrar buques con una carga máxima de entre 20.000 y 30.000 toneladas y no entran a carga completa, sino con 11.000 o 14.000 toneladas (a veces dejan la carga en otros puertos). Para empresarios y sindicatos, es de suma importancia seguir liderando un movimiento ciudadano con el que las distintas administraciones reconozcan la singularidad del puerto de Sevilla como único puerto interior de España "e incluyan, en sus próximos presupuestos, partidas destinadas a mejorar las infraestructuras terrestres y marítimas que permitan seguir promoviendo la actividad económica y la creación de empleo en torno al Puerto".Tras la suspensión de la dotación prespuestaria al dragado de profundización del Guadalquivir (que perseguía elevar 2 metros de profundidad la canal de navegación) la plataforma pide "no caer en el cortoplacismo y el conformismo tradicional sevillano, y exigir a las administraciones un mejor trato para Sevilla".