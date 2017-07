Sevilla debe a los bancos 502 euros por vecino, a la cola de las grandes capitales

Dos Hermanas, casi sin deuda; Alcalá, en el extremo opuesto

Poniendo el foco en la deuda viva que acumulan los dos grandes municipios de la provincia de Sevilla, sin la capital, vuelve a evidenciarse una importante diferencia. En el caso de Dos Hermanas -que supera los 131.000 habitantes, según las cifras oficiales del padrón de 2016-, su deuda sigue siendo prácticamente insignificante: no llegó a dos millones de euros a 31 de diciembre (1.930.849 euros), lo que supone 14,63 euros por vecino. Alcalá de Guadaíra, sin embargo, debe 832 euros por cada uno de sus 75.080 habitantes de derecho, fruto de una deuda que, aunque no ha dejado de reducirse en los últimos años, aún está por encima de los 62 millones de euros. No obstante, la localidad de los Alcores era hasta no hace tanto uno de los municipios de Sevilla que debían más de mil euros por vecino: 1.198, en concreto, en el año 2013 y 1.023, en 2014. Bajó ya en 2015, cuando se quedó en 942 euros por habitante y sigue en esa tendencia, con una reducción del 11,6%, en la media de la ciudad de Sevilla en el último año. En lo que respecta al municipio que preside desde el año 1993 el socialista Francisco Toscano, también ha ido reduciendo una deuda ya de por sí limitada. Al cierre del ejercicio de 2013 era, en concreto, de 148 euros por vecino que ha ido pasado a 101 y 30 euros por habitante en 2014 y 2015, respectivamente. Dos Hermanas fue uno de los pocos municipios de Sevilla que, en el año 2012, no tuvo ni siquiera que acogerse al plan de pago a proveedores que sacó el Gobierno central y que obligó a pedir créditos bancarios para pagar la deuda comercial que tenían acumulada hasta entonces.