"Sevilla se caía a cachos, menos mal que vino la Expo"

El bar La Pajarita cuenta los días que faltan para el Lunes Santo (hoy, 202 días). A José Caballos (Sevilla, 1953), el cómputo le recuerda los seis años de nazareno en Las Aguas "cuando salía del barrio de San Bartolomé".

-Fue concejal episódico. ¿Iba de oyente, que diría Guerra?

El enfrentamiento no te lleva a ninguna parte, en política hay que saber separar las tripas de la cabeza"

-Sólo iba a los plenos. Era portavoz del PSOE en la Diputación.

-El municipalismo fue fundamental en el 28-F...

-Por un mecanismo complejo de la Constitución para igualarnos a las nacionalidades históricas.

-¿En Cataluña los municipios también puede ser claves?

-Lo que está pasando en Cataluña está fuera de toda lógica, de toda razón y de toda legalidad. Es un golpe de Estado sin tricornio.

-¿Se siente cómodo un sevillista en el partido que firmó el pacto del Betis?

-Era por el Guadalquivir, pero ya se sabe que los béticos tratan de aprovecharse de todo símbolo.

-¿Sevilla es en el PSOE el número 12 como fue en la selección?

-No sólo en términos numéricos y electorales, sino en liderazgo político e ideológico, el socialismo sevillano, con los vascos y asturianos, fue fundamental para una puesta el día de un partido que tenía la dirección en el exilio.

-¿La derrota de Susana Díaz en las primarias pone en entredicho ese liderazgo de Sevilla?

-La fortaleza del socialismo sevillano está a prueba de todo tipo de avatares. Así es desde 1977.

-Vivió la primera mayoría absoluta del Ayuntamiento...

-Diecinueve concejales. El Ayuntamiento se descentralizó. Se pusieron en marcha servicios sociales más allá de la caridad y apoyos puntuales. Se crearon empresas públicas punteras y modernas, se informatizó la gestión. La ciudad de Sevilla se caía a cachos, menos mal que vino lo de la Expo. Manuel del Valle fue un alcalde serio, austero, pero un gran alcalde.

-¿Por qué socialista?

-Desde febrero del 72. Me manifesté contra la dictadura por la justicia y la libertad, sin que en nombre de la primera se sacrificara la segunda. Por eso no me hice comunista nunca. Para responder como Fernando de los Ríos cuando Lenin le dijo: ¿Libertad para qué? Aunque hemos ido codo con codo con ellos jugándonos el bigote y durante tres años gobermanos juntos con Diego Valderas de vicepresidente.

-Ha sido diputado autonómico en ocho legislaturas...

-Mi vocación ha sido siempre más la política regional que la local o la estatal. Y he tenido oportunidad de ser diputado a Cortes.

-¿El socialismo se apropió del andalucismo?

-El 28-F fue la primera vez en siglo y medio que las clases populares frenaban a las clases dominantes. Bajo ningún concepto habría autonomías de primera y de segunda. A los andalucistas hay que reconocerle que trabajaron mucho por esta tierra. Andalucía ha avanzado en tres décadas más que en tres siglos. Los gobiernos socialistas la sacaron del siglo XIX.

-La muerte de Nadia le cogió en Madrid...

-Era el pleno de constitución del Senado y aproveché para ver a mi hija María y a mi nieta. Allí nos dieron la noticia. Acababa de cumplir veinte años y desde los cinco vivía conmigo. El día del padre me regaló la novela de Vargas Llosa Cinco esquinas.

-Senador y abuelo. Una hermosa redundancia...

-Tengo dos nietos mellizos de mi hijo Jesús y una de mi hija María.

-¿Alfonso Guerra era el ogro filantrópico de Octavio Paz?

-Hizo un buen trabajo para que fuera una organización coherente, disciplinada, eficaz.

-¿Cicatrizaron las heridas?

-Los enfrentamientos no te llevan a ninguna parte. Hay que separar las tripas de la cabeza.

-En casi cuatro décadas, Zoido es el único alcalde sevillista...

-Del Valle también es blanquillo. Con Zoido y con su hijo coincidí en Mónaco, en el baño al Barcelona, y en Varsovia. Me perdí la final de Eindhoven, coincidió con el debate del Estatuto de Cataluña que fue recurrido, origen de lo de ahora. Vi el partido en mi despacho. Un hombre de mantenimiento que iba apagando luces y aire acondicionado me vio levantarme y gritando gol. Le invité a que viera el partido conmigo.

-¿La política le viene de familia?

-En mi familia mandaba la afición al flamenco. Los dos estudios de baile más importantes de Sevilla eran los de Enrique el Cojo y de mi tío Antonio. Mi hermana Leonor es catedrática de Danza.

-¿Ha cambiado la ciudad?

-Estudié en el único instituto que había en Sevilla, el San Isidoro. La memoria es frágil. Una ciudad de medio millón de habitantes.

-¿Político de manual?

-Todo servía. El jazz, el cine. No digo como herramientas de antifranquismo, pero sí de modernidad, para oír la música que se escuchaba en Londres, Nueva York o París. Y el cine porque después de las películas en el cine-club Vida siempre había debate.

Longevos.José Caballos, con Luis Pizarro. Dos incombustibles del PSOE en una imagen de 1996. Es senador. Pareja de la periodista Mercedes Gordillo, vio crecer a sus hijas Nadia y Sarah.