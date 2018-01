Sevilla cierra 2017 con 44.100 parados menos, cifra récord, y 38.000 nuevos empleos

A diferencia de lo que sucede en España, en Sevilla no se observa ningún bache. Hay algún síntoma de desaceleración, sí, pero bastante solapado por las excelentes cifras objetivas. Así, la provincia reduce el paro en 44.100 personas en 2017, hasta 206.900, la mayor reducción de la actual serie estadística, que comienza en 2002. El dato es espectacular, sobre todo porque si nos retrotraemos a años atrás no encontramos ninguno parecido. El segundo mejor es el de 2014, con 30.400 menos; 2016, se saldó con 24.600 menos y 2015 con 24.500. Ni siquiera los años del boom se acercan al último balance: en 2004, el mejor ejercicio precrisis, el desempleo retrocedió en 26.900.

La evolución de la ocupación es también muy buena, pero no mejor, ya que una parte de las personas que dejan de estar paradas pasan a formar parte de la población inactiva (estudiantes, pensionistas, amas de casa, etc.) y no de la trabajadora. En cualquier caso, el dato es indiscutible: 38.000 personas más trabajando, hasta 715.700, tercer mayor ascenso de la serie estadística, tras el récord de 2014 (49.100 más) y los 47.600 de 2005. Lo más positivo es el extraordinario rebote respecto al discretísimo 2016, cuando sólo se elevó la ocupación en 5.600.

Con estas cifras Sevilla regresa al primer trimestre de 2009 en número de desempleados y ocupados, aunque está muy lejos de récord de 776.400 trabajadores del segundo trimestre de 2008 y del suelo de 103.100 parados del segundo trimestre de 2006. La tasa de paro, que se sitúa ahora en el 22,42%, también regresa a principios de 2009 y protagoniza una fuerte reducción en el último año: nada menos que 4,61 puntos porcentuales, el doble que en conjunto de España, con lo que el diferencial se reduce a 5,87 puntos, la menor brecha desde 2011. Ésta se había ido agrandando a los casi 10 puntos de finales de 2013.

A la hora de reducir ese diferencial Sevilla se beneficia de un buen último trimestre, en tendencia contraria a la española. Así, el paro disminuye en 10.900 personas -dato mejor que el de 2016 (-5.600) pero peor que el de 2015 (-19.300) y 2015 (-11.000)-; y el empleo se incrementa en 10.900. Se trata esta última de una buena cifra, pero peor que la de los años anteriores. Desde 2014 ha habido desaceleración del alza de la ocupación en el último trimestre: 37.900 empleos creados ese año, 22.800 en 2015, 19.600 en 2016 y ahora 10.900. Pero a diferencia de los años anteriores Sevilla sí creó empleo en el verano en 2017, lo que hace el balance del segundo semestre mucho más positivo. De hecho, la provincia encadena ya cinco trimestres consecutivos de alza de la ocupación y reducción del desempleo. El mercado laboral no deja de acelerar desde el último trimestre de 2016, lo que es cuanto menos insólito.