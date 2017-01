La Sevilla ficción

Hay una Sevilla ficción, que no es exactamente una Sevilla ficticia. Ni tampoco tiene que ver con el salón que reúne este fin de semana en Fibes a más de 15.000 jóvenes llegados desde todos los puntos del país para hablar de cómics, cine y series bajo el influjo que ejerce la ciudad después de acoger rodajes de sagas de culto como Star Wars o Juego de Tronos.

Sevilla ha tenido en las últimas décadas sus puntos frikis, ésos que anunciaban playas, puentes de lunares o pistas de esquí junto al Guadalquivir, por recordar algunas excentricidades. Éstos, y algunos más, forman parte de esa Sevilla ficción que se ha ido quedando en los titulares de la prensa, papel mojado en una ciudad donde, como en todas, soñar ha sido gratis y, por qué no, recomendable hasta que llegaron los malos tiempos para cualquier cosa que no implicara una salida a las emergencias sociales y económicas provocadas por la crisis y las malas gestiones políticas.

Por eso, el actual gobierno municipal se ha cuidado, como el que más, de lanzar fuegos de artificio innecesarios y, a la hora de saldar deudas de la ciudad, procurar que éstas fueran las económicas estrictamente. Con esta filosofía es difícil que un gobierno brille, más allá de los alumbrados navideños. Y, si no se gestiona el asunto bien, el riesgo de aparecer como un equipo político anodino y plano es evidente. ¿Alguien pensó que no era complicado gobernar en esta coyuntura? Seguro que no. El trabajo más duro es avanzar sin formar escándalo, con valentía y sensatez. Olvidarse de la ficción y apostar por las pequeñas y medianas realidades. Y, sobre todo, no perder ni el equilibrio ni los trenes que pasen por la ciudad.

Cuando el Ayuntamiento confirma esta semana que va a comprar otro inmueble en el centro, después de meterse en la operación financiera para adquirir por cuatro millones de euros la Casa Fabiola, hay quienes no entienden la decisión. Es más, el promotor de la idea, el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz, ha tenido que emplearse en convencer del acierto de este paso. Con el patrimonio en desuso y abandonado que tiene todavía el Ayuntamiento de Sevilla, ¿es necesario sumar más bienes?La negociación pretende cerrar en 390.000 euros la venta de la casa de la calle Acetres donde nació y vivió sus primeros años Luis Cernuda. Y no debe presentar más escollos que los que puedan poner los grupos políticos en el Pleno municipal, al que se someterá dicha decisión, pues el inmueble está ahora en el mercado inmobiliario desde hace unos meses -a mayor precio- y la intención de la Junta de Andalucía de declararlo Bien de Interés Cultural (BIC) no parece que vaya a animar a muchos otros compradores interesados en darle un uso residencial. El uso que persigue el Ayuntamiento es convertirla en sede del proyecto de la Casa de los Poetas, nacido en la etapa de Monteseirín, y en los ambientes culturales se ha acogido con entusiasmo la idea.

Y ése es precisamente el tren que Muñoz no quiere perder. Si Buenos Aires tiene a Borges, Londres a Dickens o Dublín a Joyce... ¿por qué Sevilla no puede tener a Cernuda? Es el argumento. Cernuda murió en el exilio, en México, y ahora Muñoz quiere saldar esa deuda de la ciudad. Dice el biógrafo del poeta que éste sentía una relación el amor-odio por una ciudad en la que nunca llegó a integrarse, aunque siempre recordaba cuando estaba fuera. El mismo sentimiento que va a generar, seguro, la decisión de Muñoz: es una buena idea, pensarán todos, pero ¿es el momento?, ¿es oportuna?

La operación no es muy costosa y puede ser una realidad en poco tiempo. La puesta en uso de Artillería o la rehabilitación total de Santa Clara, incluso la recuperación del Palacio del Pumarejo cuentan con partidas presupuestarias para este año. Y las naves de Renfe, ejemplo de otro patrimonio abandonado, está incluido en el plan de fondos europeos para la zona norte de la ciudad. Ninguno parece que vaya a ser, por tanto, parte de esa Sevilla ficción ya. Pero es difícil que estén a punto antes de que acabe el mandato. Lo de Acetres parece más fácil y, a estas alturas, el gobierno de Espadas necesita también tangibles, que dirían los asesores de Zoido.

E.T. y Muñoz.

Sin complejos, así se retrató el viernes el concejal Antonio Muñoz en Fibes. Montado en la bicicleta de Elliot, el niño de la película E. T.¿Logrará volar como en la cinta? De momento, su calificación dentro del gobierno es buena. Una iniciativa tras otra, lanzado se le ve.