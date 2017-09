Sevilla es el segundo Ayuntamiento con una mayor 'administración paralela'

Un reciente informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública, publicado a finales de julio con datos a 31 de junio de 2017, confirma que el Ayuntamiento de Sevilla sigue estando a la cabeza de España en número de entidades dependientes (organismos autónomos, consorcios, fundaciones, entidades públicas empresariales, sociedades y asociaciones). En concreto y a pesar de que en los últimos años se han producido cuatro bajas, suma 48 órganos de este tipo, una cifra que sólo supera por poco el Ayuntamiento de Barcelona que, según se destaca en el documento, está a la cabeza de todos los municipios del país, con 53 organismos. Por detrás de la capital andaluza, se sitúa el Ayuntamiento de Reus (Tarragona) que, con una población notablemente más reducida (poco más de 103.000 habitantes) es el tercero del ranking, con 25 entes adscritos.

En el conjunto de la provincia de Sevilla, este sector dependiente de la administración local está compuesto por un total de 194 entes, entre estos 48 que aporta la capital, otros 17 de la Diputación y 129 de otros municipios y varias mancomunidades.

En algunos de los entes que dependen del Ayuntamiento de Sevilla están integradas otras administraciones públicas, ayuntamientos o entidades privadas, si bien desde la aprobación en 2013 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad la Administración Local se obliga a que queden adscritos a efectos jurídicos a un Ayuntamiento en concreto, normalmente el que tiene mayor participación.

Según el mismo informe de Hacienda, desde el año 2013 otros cuatro entes locales dependientes del Ayuntamiento de Sevilla han sido dados de baja formalmente. Se trata DeSevilla Digital Uno Televisa S.A. -la sociedad con la que se gestionaba Onda Giralda TV-; Sevilla Global -que se dedicaba a la búsqueda y financiación de inversiones y a su gestión-; la Asociación de Promoción Exterior de Sevilla y la sociedad Palacio de Exposición y Congresos. Por el contrario, ha sido dado de alta como sociedad anónima Congresos y Turismo de Sevilla. En el informe, también consta como nueva alta en este periodo el Consorcio Zona Franca de Sevilla, pero no está adscrito en este caso todavía a ninguna administración superior.

Fuentes del actual gobierno local socialista en el Ayuntamiento destacan que el hecho de que Sevilla esté a la cabeza del país en entes adscritos no es nuevo y conocían la existencia de este informe periódico de Hacienda. La abultada cifra tiene que ver con la existencia, recordaron, de hasta 29 sociedades limitadas que el Ayuntamiento creó hace años para gestionar una serie de huertos o instalaciones solares, pero que no tienen estructura administrativa, ni de personal y, en ningún momento su disolución ha estado sobre la mesa. Es el caso de una decena de sociedades inscritas con el nombre de Copero Solar Uno, Copero Solar Dos, Copero Solar Tres y así sucesivamente. También, el de otras 19 sociedades limitadas con el nombre de Tussoenergía, Tussoenergía I, II, III y así, hasta Tussonergía XVIII, relacionadas con las placas solares instaladas en la sede central de la empresa de transportes urbanos. Incluso, el Ayuntamiento apunta que aunque la reforma local obligara a disolver las sociedades que no fueran capaces de alcanzar un equilibrio presupuestario -fue determinante en el caso de Onda Giralda y Sevilla Global, con informes específicos de Secretaría e Intervención que así lo determinaban- los servicios que prestaban seguirían teniendo sentido incluso ahora.

No hay planes pues de acometer grandes cambios en lo que se suele conocer como la "administración paralela" de las administraciones, en este caso, la local y que, según se destaca en el informe, se multiplicó en el conjunto del país entre 1996 hasta 2009, cuando se frenó primero y comenzó a caer después, debido a la crisis financiera de la administración y a los cambios legales enfocados a evitar las duplicidades y el déficit local.

En esta línea, por ejemplo, la ley no permite ahora que un Ayuntamiento que esté sujeto a un plan económico-financiero para sanear sus cuentas se sume a un nuevo consorcio o ente de este tipo, incluso cuando su fin sea prestar un servicio básico de forma más eficiente y económica para la propia administración. Es lo que está impidiendo ahora, por ejemplo, que algunos ayuntamientos sevillanos puedan sumarse al Consorcio Provincial de Bomberos que está impulsando la Diputación y que era muy demandado. La medida fue vista por algunos también como un intento de privatizar algunos servicios que, hasta ahora, se gestionaban a través de sociedades públicas.

La Diputación

La Diputación Provincial de Sevilla, que jurídicamente también es una administración local, tiene un total de 17 entes dependientes, casi el doble que la media de las diputaciones del país que, según el mismo informe sobre las entidades que integran el sector público local, está en 9,5. Desde el año 2013, ha dado de baja a otras dos: la sociedad limitada Campiña Siglo XXI y Sevilla Seed Capital, sociedad de capital riesgo para apoyar participando temporalmente en el capital social de empresas no financieras ni inmobiliarias y que dependía a su vez de otra sociedad, Prodetur, de Desarrollo y Turismo.

Según se recoge en el informe, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, en el conjunto del país la figura más frecuente que siguen usando ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades para crear estos entes instrumentales es la de la sociedad, que supone el 39,5% del total, seguida de los organismos autónomos (el 22,6%), las asociaciones (13,9%), los consorcios (12,8%) y las fundaciones (9,9%). La figura que tiene menor presencia es la de las entidades públicas empresariales, que suponen ahora 1,3%, aunque es la que más ha crecido en los últimos años, en un 12%, a contracorriente del resto.