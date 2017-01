"En Sevilla se vivió la mayor transformación desde el 29"

Desde 1986 preside la Federación Andaluza de Fútbol. Un año antes, Eduardo Herrera (Córdoba, 1951) entró en el Ayutamiento por José Caballos.

-Pocos saben que fue concejal diez años...

-A los concejales no los conoce nadie.

-Con 17 años fue el presidente más joven de España...

-De la Unión Deportiva Bellavista. Como era muy malo jugando, me nombraron presidente.

-¿Jugaba con Felipe González?

-Yo jugaba a las bolas en la vaquería del padre de Felipe.

-Fue delegado del distrito Sur y Los Remedios. ¿Cara y cruz?

-A los niños del Polígono Sur les dábamos una fiesta en la Feria en la caseta del distrito de Los Remedios. Conseguí que hicieran piragüismo en el Club Náutico.

-Ha aguantado ocho Mundiales.

-Pero sólo he ido a una final, la de Sudáfrica. Tuve el honor de viajar en el avión de la Reina, no fue el Rey. A los demás no fui a ninguno.

-¿Vivió el Mundial de España?

-En la Federación andaluza que presidía Ginés López Cirera, que sustituyó a Adolfo Cuéllar. Los tres hemos sido concejales.

-¿Manuel del Valle era futbolero?

-No le gustaba. El que me preguntaba muchas cosas de fútbol era Rojas-Marcos.

-1985-1995. ¿Fue una década prodigiosa?

-Sí, en el sentido de que en las dos legislaturas de Manuel del Valle se vivió la mayor transformación de la ciudad desde el 29. Las molestias de las obras que sufrieron los sevillanos no nos hicieron perder las elecciones, pero sí la mayoría y la coalición de gobierno. Todo lo hecho lo inauguró Rojas-Marcos.

-En el 92 España no fue a la Eurocopa...

-Pero ganamos el oro olímpico con el gol de Kiko Narváez a Polonia. Manolo Irigoyen estaba exultante viendo los millones que le iba a sacar a Kiko.

-¿Su estreno como presidente?

-La final de la Copa de Europa que el Barcelona perdió en Sevilla con el Steaua de Bucarest. En el palco, a un lado tenía a Plácido Domingo; al otro, a José Carreras. Plácido tenía muchas ganas de dar un concierto al aire libre en Sevilla, la avenida de la Palmera.

-Vuelve la Liga. ¿Tienen muchas vacaciones los futbolistas?

-Es un conflicto entre la Liga, que quiere que se juegue en Navidad, y el derecho al descanso de los jugadores que ampara su sindicato.

-¿Por qué nace en Córdoba?

-Mi padre era de Lucena, fue secretario del Ayuntamiento. En la guerra entró en el PSOE y en la UGT y pasó nueve años en prisión.

-¿Usted heredó el socialismo y el municipalismo de su padre?

-Nunca nos quiso influir. Mi padre murió de un infarto cuando yo me estaba vistiendo para la toma de posesión como concejal. Seguro que fue de la emoción. Felipe le había pedido ir en las listas, pero mi madre se negó en redondo, creía que iba a haber otra guerra.

-El año pasado fue rey mago y criticó la esclavitud encubierta de niños en el fútbol...

-Nada encubierta, venta de carne pura y dura con la complicidad de los representantes y de los padres, que no ven hijos, sino billetes. Pegan a los árbitros, a los entrenadores, amenazan a sus hijos, que luego no llegan, abandonan los estudos y quedan desarraigados de su barrio y sus amigos. Un niño en edad escolar obligatoria tiene que estar en el seno paterno. Es mucho mejor el cocidito de mamá que el rancho de la Masía.

-Es el primer andaluz que fue miembro de la FIFA...

-Ahora estoy pensando llevar a la FIFA a los tribunales europeos, porque no permiten jugar al fútbol a los niños inmigrantes si sus padres no trabajan los dos. A Blatter le decía que en muchas familias andaluzas no trabaja ninguno de los dos. He llevado estas cuestiones a los parlamentos y ninguno ha hecho nada, ni el Andaluz. Se copian unos a otros.

-Parecen historias de Dickens...

-Un matrimonio inglés se vino a vivir a Marbella. Tienen muchísimo dinero y él está jubilado. Su niño no puede jugar al fútbol porque le exigen un trabajo al padre. Le obligan a crear una empresa fantasma, a tangar a Hacienda para que su hijo juegue al fútbol.

-¿Qué ve desde su despacho?

-La Federación Andaluza trabaja en cuatro continentes: en Filipinas, Haití, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Egipto... Titulamos entrenadores con títulos de verdad, un malí puede entrenar al Real Madrid. En Marruecos hicimos la primera mujer entrenadora. El fútbol es el movimiento social más grande del mundo y hay que aprovecharlo. Vamos a ser la primera federación del mundo que pondrá en marcha medidas de prevención de la muerte súbita y las enfermedades de la piel. Vamos a luchar contra la obesidad infantil, la anorexia y la bulimia. Eso no se sabe. Lo dice Sergio Ramos y tiene más eco que si lo dice el Papa.