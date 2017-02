Sevillanos casuales o adoptivos

Sevilla es en sí misma un género literario. Y huir de Sevilla también. Son algunas de las cosas que se dijeron en el Espacio Santa Clara en la mesa redonda titulada De la ciudad casual a la ciudad adoptiva. Hay ciudades como Sevilla donde es más rentable adoptarlas que adaptarlas. Elegirla antes que te elija ella a ti. Fue mi particular granito de arena como moderador en una muy jugosa suma de vivencias y aportaciones de gentes que vinieron de fuera y decidieron quedarse. Un cuarteto de sevillanos adoptivos a los que me sumé en quinteto. Mi adopción fue doble en la calle Becas, primero cuando acudía cada noche estival al Ideal, un clásico de la selecta nevería en los cines de verano; más adelante, en el cortejo que me convirtió en sevillano consorte.

Pepe Serrallé, director de la Casa de los Poetas y las Letras, introdujo el debate. Por orden de aparición, lo abrió Salvador Gutiérrez Solís (Córdoba, 1968). Sevilla es una parte fundamental en toda su obra literaria, incluido El sentimiento cautivo con el que fue finalista del premio de novela Fernando Lara. El escalador congelado mereció el premio Andalucía de la Crítica. Su última obra publicada es Biografía autorizada.

Rafael Valencia llegó a Sevilla desde Bagdad y dice que si no viviera aquí lo haría en Venecia

Nerea Riesco (Bilbao, 1974) llegó a Sevilla con 18 años. De su ciudad natal salió muy pequeña hasta Valladolid, de donde vino como antes lo harían Julio Cardeñosa, Enrique Valdivieso o Miguel Delibes Fernández de Castro, el hijo del novelista. En Sevilla estudia Periodismo y se hace novelista. Ganadora del Ateneo Joven de novela con El país de las mariposas, el próximo fin de semana se realizará un circuito literario con los escenarios de su novela El elefante de marfil, publicada en 2010 y que fue traducida en once países. Contó que el cambio fue algo parecido a ese túnel que recorre el protagonista de Ocho apellidos vascos.

Esa referencia cinematográfica dio pie al moderador para recordar que faltaban por intervenir Antonio y Rafael, los mismos nombres de Los del Río, la pareja de Dos Hermanas que cierra la película de Emilio Martínez Lázaro. Dice Rafael Valencia (Berlanga, Badajoz, 1952) que si no viviera en Sevilla viviría en Venecia. En Bagdad sustituyó en 1979 al arabista Emilio García Gómez al frente del Instituto Hispano-Árabe de Cultura, precedente del Instituto Cervantes. Fue García Gómez quien destacó de Sevilla "el aire de la ciudad". "No se puede ser poeta sin ser sevillano", y Valencia citaba como muestra a Al Mutamid, Antonio Machado y Cernuda, en presencia de Ángel Yanguas, sobrino-nieto del poeta del 27, nieto de Ana Cernuda, hermana del autor de Ocnos.

La Sevilla de Ocnos, el París de Proust, la Alejandría de Kavafis, la Lisboa de Pessoa. Fue la lección de geografía que aportó Antonio Cano Ortiz (Priego de Córdoba, 1957). Llegó a Sevilla en 1974, el año que nace Nerea Riesco. En el Instituto San Isidoro coincide con Pisco Lira, con Manuel Gómez Lara; con Fernando Ortiz se introduce en la estirpe de Bécquer y se dedica a la enseñanza en Montequinto. De Priego, aquella Roma andaluza, a Sevilla, ha vivido en dos ciudades donde nacieron sendos presidentes de la República, Niceto Alcalá-Zamora y Diego Martínez Barrio.

De todas las unidades geográficas, la ciudad es la más literaria, la única que se puede percibir como un personaje y en ese sentido Sevilla es escurridiza para quienes escriben sobre ella, es una mantis religiosa. Que le pregunten a Arturo Pérez-Reverte o a Matilde Asensi. Ese antropomorfismo de las ciudades no se da en los países (éstos se declaran la guerra, las ciudades nunca, o lo hacen con la delicadeza de las dagas sicilianas) y mucho menos en las comunidades autónomas, tan artificiales. Lástima que ese antropomorfismo de las ciudades sólo cuajara en la mili, donde los soldados eran convertidos en sinécdoque geográfica: el Sevilla, el Toledo, el Murcia, el Soria, masculinizando un ente femenino, la patria chica, tan grande.

El moderador comparó Sevilla con tres modelos de ciudades de otros tantos escritores. James Joyce dedicó siete años (1914-1921), incluidos los cuatro de la Primera Guerra Mundial, a retratar la ciudad de Dublín, escrito entre Trieste, Zurich y París, con el colofón andaluz del monólogo de Molly Bloom. Stefan Zweig encuentra en París la ciudad de la eterna juventud. Y Benito Pérez Galdós tiene en el "madrileñismo" el antídoto contra venenos foráneos que convirtieron a Stendhal en toscano, a Lord Byron en griego y a Turgeniev en todo "menos en ruso", como se dice en una antología del autor de los Episodios Nacionales. ¿Existe en Sevilla el síndrome de Estocolmo? El moderador cerró la mesa redonda invitando a los sevillanos adoptivos a pronunciar el pregón de invierno porque los sevillanos de cuna se preparaban para el pregón de primavera.