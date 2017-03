"Siempre me han gustado los chicarrones del norte"

Como al personaje de La cabaña del tío Tom al que debe su nombre, a la socialista Evangelina Naranjo (Sevilla, 1967), su tesón la salvó de morir ahogada en el Mississipi del infortunio.

-¿Por qué Evangelina?

Manolo era agnóstico pero le dije que o nos casábamos en Santa Genoveva o no había tu tía"

-Como mi abuela. Mi bisabuelo leía mucho, tuvo siete hijos y siempre les ponía nombres de los libros que estaba leyendo.

-¿Una mujer de ciudad estudiando Ingeniería Agrícola?

-Mi familia paterna es de Montellano, donde nació Zoido. La materna, de Peñaflor, de donde es Fernando Parias, el último alcalde antes de la democracia. Mi madre nació en Peñaflor, en la calle Larga donde se casó Blas Infante.

-¿Qué le llamó del campo?

-Yo quería ser médico especialidad de Ginecología. La nota de Selectividad era muy alta. Puse todas las opciones de la rama Biosanitaria y me tocó Ingeniería Agrícola. Luego me enganchó. Cuando empiezo algo me enamoro.

-¿Ha ejercido esa ingeniería?

-En explotaciones agropecuarias. Le decía a mi hija que en vez de cuidar personas, cuidaba plantas.

-Llega al Ayuntamiento con un 'máster' de diputada andaluza...

-Entré en el Parlamento justo en la legislatura después de la pinza, tras el pacto de Gobierno con el PA. Era compañera de bancada de Pedro Pacheco, lo tenía delante.

-Se va al Gobierno de Manuel Chaves que sale de las elecciones del 14 de marzo de 2004. Tres días después del 11-M...

-Soy una enamorada de la radio. La voy poniendo por toda la casa. Me enteré en la intimidad del cuarto de baño con Iñaki Gabilondo. Lo primero que hice fue llamar a mi prima Ana Mari, vivía en Alcalá de Henares y una sobrina cogía todos los días el Cercanías.

-¿Qué supuso cambiar el gobierno de Sevilla por Andalucía?

-Ni en mis mejores sueños pensé que iba a tener todas esas competencias: Policía, ayuntamientos, inmigración, emigración, voluntariado, consumo, juego y espectáculos. Sigue vigente el reglamento taurino que aprobamos.

-Ni contigo ni sin ti. Ni Susana ni Pedro. Usted con Patxi López...

-Y desde el minuto menos uno. Me dio un subidón cuando lo vi por televisión anunciando su intención de presentarse.

-De norte a sur. ¿Variante política de 'Ocho apellidos vascos'?

-No conozco a ningún socialista andaluz, ni de base ni de altura, que no sienta respeto por el socialismo vasco, el socialismo asturiano. Son palabras mayores.

-De hecho, Suresnes fue la suma del sevillano Felipe González y el vasco Nicolás Redondo...

-A mí los chicarrones del norte siempre me han gustado, la verdad. Es una gente seria, no digo que no lo seamos nosotros, ojo.

-En las municipales de 1999 Piedad Bolaños iba de 2, usted de 5, Victoria Martínez Ocón de 8 y Susana Díaz de 10. ¿La número 10 ahora quiere ser mujer 10?

-Suena a película de Bo Derek. Ella aspira a ser la mujer uno.

-¿Le sorprendió su ascensión?

-No fue ninguna sorpresa. Se corresponde con su progresión natural. Hay que empezar desde abajo, donde ella empezó, para llegar a lo más alto, como el que empieza de botones y termina de director de hotel. Tiene ganas, ambición y le gusta lo que hace.

-¿Le habrá molestado que una socialista sevillana apoye a otro candidato?

-No lo creo. Este partido se caracteriza por el respeto a las ideas y por la pluralidad. Susana tiene muchas cosas en qué pensar como para pensar en mí. Preside una comunidad muy grande. Yo no soy importante. Sólo una militante.

-¿Qué hace ahora?

-Como me considero mucho más joven que cuando empecé, estoy haciendo lo que muchos jóvenes europeos, viviendo una época sabática para hacer justo lo que me apetece en cada momento del día. Leer, coser, guisar, el cine, la música. Hay tan poco que no me guste.

-¿Leyó 'La cabaña del tío Tom'?

-Tengo la edición de mi bisabuelo, pero no la he leído. Si leo el libro no veo la película y al revés. Rompí la norma con La pasión turca y salí blasfemando del cine.

-¿Vive la cuaresma?

-No sé si soy capillita. Soy creyente y siempre me acompaña el Sermón de la Montaña. Las Bienaventuranzas son revolucionarias.

-¿Vive la Semana Santa?

-Mi abuelo fue hermano fundador en Santa Genoveva, en el Tiro de Línea. Mi padre de la junta de Gobierno y mi hija sale de nazarena. Manolo era agnóstico, pero le dije que o nos casábamos en Santa Genoveva o no había tu tía.

-Fue concejal de 1999 a 2003. En 2001 se quedó viuda...

-Manolo (Manuel Rodríguez Cabello) murió el 27 de octubre de 2001.

-El mismo mes y año que Silvio.

-Todo pasa en octubre. Mi cumpleaños. Nos conocimos en octubre, nos casamos en octubre...

-¿Les unió la política?

-Era de la agrupación Cerro-Amate. La niña va a cumplir 18 años y era muy pequeña. Él tenía una reunión en la Sierra Norte. Iba de copiloto. Fue a comprar el pan y la prensa, volvió y yo le contesté somnolienta: déjalos ahí y cuando vuelvas los leemos juntos. Cerró la puerta, salió y se acabó todo. Un mes antes, él me llamó para decirme lo del atentado de Nueva York. Desde entonces no he vuelto a tener problemas. Todo son contratiempos, inconvenientes.

-¿En qué barrio se crió?

-Por poco no nazco en Alcosa, donde mis padres buscaban piso. Lo encontraron en San Diego.

-Donde estaba el famoso cable que fue una de las pesadillas de Soledad Becerril...

-Mi madre iba a todas las manfiestaciones vecinales y también fue a la del cable de San Diego. La Policía la cogió por los brazos, la metió en el furgón y se la llevó.

camino.El 30 de mayo de 2006, Evangelina Naranjo, consejera de Gobernación, inauguró entre los operativos del Plan Romero el Puesto de Mando Avanzado en Villamanrique de la Condesa.