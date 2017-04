Solidaridad del Taxi se desliga de los altercados y acusa a los VTC de no "corregir" sus incumplimientos

Frente a las denuncias y avisos de la Unión Nacional de Autoturismos, que agrupa al sector de vehículos de transporte concertado (VTC), sobre la concatenación de ataques a sus asociados en Sevilla capital, el presidente de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, Enrique Filgueras, no cree que haya taxistas detrás de dichos altercados. En paralelo, avisa de que pese a todo, los conductores de VTC no han "corregido" el incumplimiento de las limitaciones que pesan sobre su actividad.

Enrique Filgueras ha opinado que a su juicio, no hay "ningún vínculo" entre el sector hispalense del taxi y los no pocos altercados denunciados por los conductores de vehículos de transporte concertado.

Recordando que los taxistas convencionales también sufren incidentes y "agresiones todos los fines de semana", Filgueras ha insistido en que no ve "tan claro" que los altercados denunciados por los conductores de VTC correspondan a acciones de profesionales del taxi. "No todos los coches oscuros son VTC", ha avisado además acerca de la naturaleza de las denuncias.

"No creo que sea ningún taxista. En el caso de que fuesen taxistas, que no lo veo tan claro, se equivocarían, porque hay que pelear por el trabajo, pero mediante las herramientas con las que nos ha dotado el sistema", ha resumido Filgueras, señalando que los "cauces" para defender el empleo o denunciar cualquier tipo de situación injusta son las gestiones ante los poderes o las movilizaciones reglamentadas.

Los VTC "no cumplen" sus restricciones

En paralelo, Filgueras ha expuesto que aunque "nadie ha discutido" la legalidad de la actividad de alquiler de coches con conductor, lo cierto es que "en un porcentaje altísimo", los conductores de tal sector "no cumplen" las limitaciones y restricciones a las que están sujetos por las regulaciones y normas que pesan sobre su actividad.

El sector de los VTC, a su juicio, "no ha corregido" sus presuntos "incumplimientos" normativos, lo que le ha llevado a recordar que según las normativas, los conductores de estos vehículos no deben circular a la búsqueda aleatoria de clientes o acudir a espacios "de influencia" como las estaciones de transporte colectivo, "las discotecas" o los lugares de celebración de congresos o eventos. Los VTC, según ha insistido, "no han rebajado el listón" de incumplimientos respecto a aspectos como los descritos.

Así, Enrique Filgueras avisa de que además de sufrir el "intrusismo" en toda regla, es decir quienes ejercen actividades de transporte de pasajeros sin ninguna licencia o título para ello, o sea "sin papeles", los taxistas afrontan también los presuntos incumplimientos de los conductores con licencia de VTC. En este punto, por cierto, ha querido distinguir entre el "intruso sin papeles" y los conductores con licencia para actividad de VTC, a los que en paralelo ha recriminado que sigan con "los mismos" incumplimientos respecto a sus restricciones normativas.

El "intrusismo" persiste

En ese sentido, ha manifestado que el dispositivo movilizado por la Policía Local hispalense para combatir el intrusismo, las conductas irregulares o los cobros abusivos" en el sector ha logrado reducir las situaciones de intrusismo en las paradas del aeropuerto y de la estación de trenes de Santa Justa, pero no en el resto de la ciudad, toda vez que el mencionado dispositivo se centra especialmente en los citados espacios.

Al respecto, ha lamentado que ante las múltiples denuncias de los taxistas por situaciones de intrusismo, la Policía Local haya tardado hasta "35 minutos" en acudir a atender el requerimiento. Con tiempos de respuesta así, a su juicio, no hay manera de "coger" a los autores de tales prácticas de intrusismo.

"Nuestra lucha es contra el intrusismo, que se lleva cerca del 20 por ciento del trabajo", ha enfatizado, asegurando por último que si bien una investigación de la Policía Nacional se ha saldado con 27 taxistas investigados por presuntas coacciones y amenazas a taxistas y conductores de vehículos con licencia de transporte concertado, en el ámbito del aeropuerto, sólo dos de los investigados pertenecen a la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi. "No se deben hacer juicios paralelos", ha reclamado.